С ними сложно и в работе, и в быту.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые отличаются невыносимым характером. С ними легко не бывает, но если вы готовы к трудностям - тогда вперед.

Овен

Овны занимают первое место в этом рейтинге. Да, изначально они сводят женщин с ума, но потом из-за их поведения терпение может лопнуть в два счёта. Если вы хотите сохранить с ними отношения, тогда не посягайте на их свободу и проявляйте свою женскую мудрость.

Козероги

Если эти мужчины и выбирают себе женщину, то только из корыстных целей. При этом их таки можно покорить своими кулинарными способностями. Вот они действительно обожают вкусную еду, и готовы за нее душу дьяволу продать.

Раки

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Раки часто вгоняют своих вторых половинок в депрессию из-за проблем, которые они создают на ровном месте. Они буквально терроризируют женщин, поэтому отношения с ними будут не самыми лучшими.

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Автор: Диана Могилевич