Ожидается, что всего три дня будут опасными.

Астрологи рассказали, что в июле текущего года будут три неблагоприятных дня.

Сегодня, 13 июля, соединение Венеры и Марса приведет к диссонансу. В связи с этим многие люди не смогут принять правильное решение в важных вопросах. При этом могут найтись желающие вам помочь, но не стоит принимать их советы за "чистую монету".

24 июля могут возникнуть финансовые проблемы. В этот день вам стоит проявить грамотность и не пускать деньги на ветер. Также постарайтесь держать себя в руках, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт.

29 июля у многих может возникнуть депрессия на фоне пропажи мотивации, которая все это время двигала вас к цели. Также обратите внимание на то, что люди могут не выполнять свои обещания, даже если вы на них очень рассчитывали.

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Автор: Диана Могилевич