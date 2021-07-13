Астрологи рассказали, что в июле текущего года будут три неблагоприятных дня.
Сегодня, 13 июля, соединение Венеры и Марса приведет к диссонансу. В связи с этим многие люди не смогут принять правильное решение в важных вопросах. При этом могут найтись желающие вам помочь, но не стоит принимать их советы за "чистую монету".
24 июля могут возникнуть финансовые проблемы. В этот день вам стоит проявить грамотность и не пускать деньги на ветер. Также постарайтесь держать себя в руках, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт.
29 июля у многих может возникнуть депрессия на фоне пропажи мотивации, которая все это время двигала вас к цели. Также обратите внимание на то, что люди могут не выполнять свои обещания, даже если вы на них очень рассчитывали.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Лунный календарь на июль 2021: фазы луны, перечень удачных и неудачных дней
- Гороскоп на 14 июля: что ждет завтра все знаки Зодиака
- Названы знаки Зодиака, жизнь которых в августе развернется на 180 градусов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram