Стрельцы - щедрые и бескорыстные мужчины, поэтому по праву занимают место в тройке лидеров.

При выборе мужчины многие девушки обращают внимание на его знак Зодиака. И не зря! Ведь астрологи говорят, что мужчины некоторых знаков щедрее остальных и называют тройку лидеров.

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Стрельцы - щедрые и бескорыстные мужчины, поэтому по праву занимают место в тройке лидеров. Они заботятся о своем комфорте, любят вкладываться в саморазвитие и путешествие и, конечно, готовы взять на этот корабль и свою даму сердца, чтобы развиваться и наслаждаться жизнью вместе.

Водолей - 2 место

Щедрость Водолея - понятие весьма специфическое. Они щедры на подарки и красивые жесты, но таким образом они пытаются купить вашу любовь. Это не значит, что их щедрость - неискренняя, но почему-то они потом полагают, что вы теперь их собственность.

Рыбы - 1 место

Рыбы - идеал мужчин по части щедрости. Они щедры и бескорыстны, но при этом не требуют от вас того же. Они заслужили первое место, потому что им не нужно никаких особенных условий, чтобы проявить щедрость.

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Автор: Иван Бойко