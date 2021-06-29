Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые подарят вам незабываемый секс.

Скорпион

У Скорпионов повышено либидо, поэтому они могут предаваться любви целыми днями. Они любят не только страстный, но и очень романтический секс. Например, они с удовольствием слижут с вам взбитые сливки.

Овен

Овны - это еще те охотники, которых длительные и стабильные отношения не интересует. Для них важен секс, да и только.

Весы

Этим людям сложно отказаться от романтического предложения. Они всегда и со всеми флиртуют, поэтому рассчитывать на надежность с их стороны не стоит.

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Телец

Тельцы творческие, страстные и в то же время очень верные. Интересно, что они любят заниматься любовью на природе.

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Автор: Диана Могилевич