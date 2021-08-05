Всего таких знаков Зодиака пять.

Астрологи назвали самые страшные в гневе знаки Зодиака. Если этих людей довести до точки кипения, они способны даже убить. Страшно? Тогда скорее читайте, от кого стоит держаться подальше.

Рак

Лидером в этом антирейтинге оказался Рак. Эти люди очень эмоциональные, поэтому все принимают очень близко к сердцу. Самое страшное для них - это измена. Вот из-за нее они способны уничтожить человека в прямом смысле этого слова.

Скорпион

Возле представителя этого знака Зодиака стоит разговаривать шепотом и ходить на цыпочках. А лучше вообще не появляться у них на глазах, так как они считаются и вовсе маньяками.

Стрелец

Если Стрелец спланировал какое-то преступление, то его уже не остановить. Более того, он погружается в это с головой.

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Овен

От разъярённых Овнов также стоит держаться подальше. Они, конечно, взрывные, но к насилию прибегают довольно редко.

Рыбы

Астрологи уверяют, что среди представителей этого зодиакального созвездия очень много убийц. Эти люди живут в своем мире, который никто не имеет права нарушать. Иначе, как говорится, прячьтесь в кукурузу.

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Автор: Диана Могилевич