Три знака Зодиака часто разочаровываются в своем поспешном выборе.

Астрологи назвали три самых влюбчивых знака Зодиака. Но чаще всего в результате они разочаровываются в объекте своего обожания.

Близнецы

С Близнецами очень легко находить общий язык. Они дружелюбные, общительные и всегда открыты к новым знакомствам. Если они встречают человека, который живет в таком же темпе, как и они, то все... Близнецы пропали. Вот только если выбранный ими партнер устанет и не сможет "догнать" представителя этого знака Зодиака - горю не миновать.

Рак

Раки буквально теряют голову от человека, который хотя бы минимально им симпатичен. Но из-за того, что они живут в собственном мире, окружающим порой сложно с ними общаться. Но это не мешает Ракам считать объект своего обожания идеальным человеком. Стоит ли говорить, что их ожидания не всегда совпадают с реальностью?

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Весы

Весы занимают первое место в этом рейтинге, так как они мегавлюбчивые. Они могут влюбиться с первой секунды. Да-да, и это совсем не шутка. Но часто они отдают предпочтение тем людям, которые совсем на них не похожи. В итоге такая мелодраматическая история любви может обернуться для них настоящей трагедией.

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Автор: Диана Могилевич