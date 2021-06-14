Появился финансовый гороскоп на неделю / slovofraza.com

Всем нам иногда не помешает немного финансовой удачи. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым звезды на этой неделе подарят шанс разбогатеть.

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Раки на этой неделе получат реальный шанс разбогатеть. Смело используйте все методы достижения своих целей. Однако избегайте обманов. Астрологи советуют не делиться планами с окружающими, потому что это может помешать вам стать успешнее. 

Скорпион

Скорпион на этой неделе сможет привлечь деньги силой мысли. Для этого нужно фокусироваться на позитивном и искренне верить в свой успех. Деньги могут политься рекой, но для этого нужно работать усерднее и быть хитрее.

Козерог

У Козерогов наступает очень благоприятный период. Вы будете самыми удачливыми людьми планеты. Ваши мечты, наконец, воплотятся в реальность. Смело открывайте новый бизнес - у вас все получится. 

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Автор: Иван Бойко