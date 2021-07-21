Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым больше нравится находиться в одиночестве.
Близнецы
Они очень боятся обязательств, поэтому всячески их избегают. Обычно людям в отношениях с Близнецами очень сложно, так как на них нельзя положиться в трудный момент.
Стрелец
Главная причина, почему эти люди не хотят вступать в брак - это нереальная любовь к свободе. Они очень легкие на подъем и могут собраться в какое-то путешествие на считанные минуты. А вот романтические отношения вызывают у них страх, так как ассоциируются с "посиделками дома". А это совсем не то, что нравится Стрельцу.
Овен
Овны привыкли к быстрому темпу, чего бы это не касалось. Порой людям очень сложно их догнать, поэтому этот знак Зодиака предпочитает мчаться по жизни в одиночку.
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Телец
Тельцы очень тяжело переживают любую критику в свой адрес. Поэтому находиться с кем-то в отношениях ему сложно. Также этот знак Зодиака очень упрямый, что не нравится окружающим.
Козерог
Козероги уверены в том, что отношения мешают добиваться им поставленных целей. Поэтому они с удовольствием променяют всю эту любовную мишуру на деловые встречи и генерирование каких-то гениальных идей. Но так они себя ведут только до того момента, пока не встретят человека, который будет им только помогать в профессиональном становлении.
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