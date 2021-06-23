Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, к которым удача чаще всего поворачивается спиной.

Дева

Эти люди еще те перфекционисты. Если им что-то не удается, то об этом будут знать все вокруг, так как им не удастся скрыть свое недовольство. Кроме того, даже если что-то у них получится сделать хорошо, то в итоге все равно все пойдет коту под хвост.

Весы

Весы не могут смириться с несправедливостью и старением. В первом случае, они сделают все, чтобы вывести подлеца на чистую воду. И пусть даже сами от этого пострадают. А во втором - старение нарушает их спокойствие. Они не понимают, как это Весы могут быть не такими привлекательными, как в юности.

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Рыбы

Рыбы - это мечтатели, которым сложно жить в реальности. Если появится какая-то проблема, они прямо-таки погрязнут в ней. Мир розовых единорогов - это именно то место, где они чувствуют себя спокойно. Но в жизни то так не бывает.

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Автор: Диана Могилевич