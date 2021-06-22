Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые предпочитают моногамные отношения.
Рак
Раки по своей натуре очень преданные люди. Они с детства мечтают завести семью, нарожать деток и жить в достатке и любви. Такие же качества они ценят в своем партнере.
Козерог
Для них важно, чтобы человек, который находится рядом, был для них родной душой. Это люди традиционных взглядов, поэтому "ходить налево" не в их правилах.
Лев
Львы предпочитают серьезные отношения. Они не размениваются на кратковременные интрижки, ведь для них это пустая трата времени и энергии. Но из-за своей бешеной преданности они могут быть очень ревнивыми.
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Дева
Отношения для Дев - это еще один повод сделать все в лучшем виде. Поэтому к выбору партнера и к их дальнейшим отношениям они относятся крайне серьезно.
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