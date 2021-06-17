Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака которые могут бросить вас в любую минуту. Особенно, если найдут кого-то получше.

Овен

Для них важна страсть, поэтому они с энтузиазмом начинают отношения с каждым, кто им ее дает. Но также быстро их огонь и потухает. И они идут искать дальше то, что им нужно.

Близнецы

Мнение Близнецов очень переменчиво. Сегодня вы им нравитесь, а завтра - нет. Не стоит привязываться к этим людям, чтобы потом не было мучительно больно.

Читайте такжеНазваны самые слабохарактерные знаки Зодиака: "проглотят" любую чушь

Дева

Эти люди не терпят себе похожих. Они считают себя уникальными, поэтому часто уходят от тех, кто так же как и они пытаются все контролировать.

Скорпион

Это очень страстный знак Зодиака. Когда в одних отношениях страсть начинает угасать, они тут же перепрыгивают в новые. И так по кругу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Диана Могилевич