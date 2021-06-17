Астрологи назвали четыре знака Зодиака которые могут бросить вас в любую минуту. Особенно, если найдут кого-то получше.
Овен
Для них важна страсть, поэтому они с энтузиазмом начинают отношения с каждым, кто им ее дает. Но также быстро их огонь и потухает. И они идут искать дальше то, что им нужно.
Близнецы
Мнение Близнецов очень переменчиво. Сегодня вы им нравитесь, а завтра - нет. Не стоит привязываться к этим людям, чтобы потом не было мучительно больно.
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Дева
Эти люди не терпят себе похожих. Они считают себя уникальными, поэтому часто уходят от тех, кто так же как и они пытаются все контролировать.
Скорпион
Это очень страстный знак Зодиака. Когда в одних отношениях страсть начинает угасать, они тут же перепрыгивают в новые. И так по кругу.
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