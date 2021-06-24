Транжиры среди знаков Зодиака / фото ua.depositphotos.com
Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют распоряжаться деньгами.
Овен
Овны чаще всего живут не по своим возможностям. Они большие транжиры, и когда остаются без гроша, вовсе не сожалеют о том, что спустили все на ветер.
Лев
Львы любят роскошь и все, что с ней связано. Они могут за один раз потратить всю свою зарплату, потом одолжить денег и снова все потратить. При этом они умеют находить способы быстрого заработка.
Весы
Эти люди не могут устоять перед соблазном. В магазинах они сметают все самое дорогое. И им совсем неважно, на что они будут жить дальше.
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