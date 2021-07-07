Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые быстро к себе не подпускают. И уж тем более они не откроют вам сердце в первые дни знакомства.

Телец

Тельцы любят, чтобы за ними ухаживали, поэтому не зовите их в отношения, в которых не будет прогулок в парке, кино и романтических ужинов. Также они ценят спокойствие. И если вдруг вы решите нарушить их покой, Тельцы развернутся и уйдут по-английски.

Дева

Если вы хотите быть рядом с Девой, то запаситесь терпением. Вы должны быть готовы к переменам, так как эти люди захотят вас под себя подмять.

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Козерог

Эти люди очень терпеливые, но и от своего партнера ждут того же. Им сложно выражать свои чувства, но давить на них нельзя. Плюс в том, что они строят отношения вдумчиво, поэтому редко ошибаются.

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Автор: Диана Могилевич