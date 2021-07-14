Астрологи назвали четыре знака Зодиака, с которыми сложно построить отношения.
Teлeц
Несмотря на то, что Тельцы - это домашние люди, которые готовы обеспечить уют своим близким, они очень упрямы. Если они что-то себе надумают, то будьте уверены, что слон из мухи вам обеспечен. При этом идти на компромиссы они не готовы.
Paк
С Раками сложно построить отношения и причина всегда будет только в вас. Они достаточно эмоциональны, поэтому любые ваши перепады настроения будут восприниматься с их стороны достаточно остро и порой агрессивно.
Дeвa
Девы - это еще те перфекционисты, которые считают, что все вокруг должно быть идеально. Поэтому ходить по дому в мятой футболке, не с той стороны класть вилку и есть конфеты в постели вам не удастся. Вот в этом и вся проблема.
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Cкopпиoн
Эти люди очень злопамятные и любят мстить. Каждый ваш проступок, по их мнению, заслуживает самого строгого наказания. Не все способны выдержать такую черту характера Скорпиона.
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