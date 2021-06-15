Всего таких знаков четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые получают самые высокие зарплаты.

Об этом сообщает Клубер.

Телец

У Тельцов очень утонченный вкус, поэтому для комфортной жизни им необходимы деньги. Но они умеют не только тратить, но и с умом подходить ко всем покупкам.

Скорпион

Эти люди умеют инвестировать, поэтому у них в заначке всегда есть кругленькая сумма.

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Лев

Львы чаще всего вкладывают большие суммы в поддержание своей статусности - брендовая одежда, аксессуары, дружеские посиделки. Более того, Львы - это лидеры, поэтому их доход всегда выше, чем у других.

Рак

Раки предпочитают вкладывать деньги в развитие своей семьи, обустройство быта. Несмотря на все свои успехи, продолжают оставаться такими же скромными в жизни людьми, какими они были всегда.

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Автор: Диана Могилевич