Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые получают самые высокие зарплаты.
Об этом сообщает Клубер.
Телец
У Тельцов очень утонченный вкус, поэтому для комфортной жизни им необходимы деньги. Но они умеют не только тратить, но и с умом подходить ко всем покупкам.
Скорпион
Эти люди умеют инвестировать, поэтому у них в заначке всегда есть кругленькая сумма.
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Лев
Львы чаще всего вкладывают большие суммы в поддержание своей статусности - брендовая одежда, аксессуары, дружеские посиделки. Более того, Львы - это лидеры, поэтому их доход всегда выше, чем у других.
Рак
Раки предпочитают вкладывать деньги в развитие своей семьи, обустройство быта. Несмотря на все свои успехи, продолжают оставаться такими же скромными в жизни людьми, какими они были всегда.
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