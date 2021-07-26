Лидером в этом любовном рейтинге оказался Лев.

Астрологи назвали три знака Зодиака, женщины которых притягивают к себе мужчин как магнитом. Они всегда ухоженные, привлекательные и никогда не остаются без внимания.

Лев

Лев занимает первое почетное место в этом рейтинге. Они - естественные магниты, которые так и притягивают к себе взгляды. Их невозможно забыть, так как их образ поселяется в голове окружающих навсегда.

Львы понимают свою ценность, и каждый раз дают это понять другим. Таким образом они заставляют людей любить их и почитать. Кроме того, они очень благородны, роскошно одеваются и всегда выглядят на все 100.

Близнецы

Эти женщины притягивают к себе мужчин своей неординарность, всегда хорошим настроением и замечательной улыбкой. Также с ними очень приятно общаться, ведь они достаточно интеллектуально развиты.

У Близнецов есть особый дар. Они умеют успокаивать, поэтому с ними всегда легко и просто. Есть в чью жилетку поплакаться.

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Стрелец

Об их невероятной энергетике можно говорить часами. Они всегда остаются собой, чтобы не происходило в их жизни. Таким своим настроем они притягивают к себе сильных мужчин, которые ценят искренность.

Также они еще те весельчаки, которые способны разрядить любую напряженную обстановку. С ними весело, комфортно, уютно.

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Автор: Диана Могилевич