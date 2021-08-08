Таких ненадежных товарищей по знаку Зодиака аж пятеро.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые могут предать вас в любой момент.

Близнецы

Близнецы часто меняют свое мнение о людях. Если сегодня он хорошо к вам относится, то завтра все может измениться. В связи с этим их поступки часто оскорбляют людей. В некоторых случаях они намеренно могут предать, но в основном это происходит из-за такой их сущности.

Дева

Это очень расчетливые люди, которые продумывают все свои действия на десять шагов вперед. Поэтому часто их предательство может слишком сильно отразиться на людях. Они буквально уничтожают окружающих.

Стрелец

Никто не ожидает от Стрельца предательства, но оно таки может случиться в силу его огненного характера. Да, они делают это несознательно, но не менее травматично для окружающих.

Bодолей

Водолеям очень сложно подпускать к себе людей, поэтому чаще всего они воспринимают их просто как знакомых. Предательство он расценивает как вынужденный шаг, в случае если вы ему жестко "насолили".

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Рыбы

Рыбы хотят комфортно жить за счет других. Если в их жизни появляется кто-то солиднее и тот, кто способен обеспечить им достойный уровень жизни, они сразу же переметнуться к нему. Учтите это, прежде чем вступать с ними в какие-то отношения.

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Автор: Диана Могилевич