Публикуем для вас трейлеры десяти лидеров рейтинга, чтобы вам точно было, чем заняться на этих выходных.

Стриминговый сервис Netflix назвал самые популярные среди украинцев сериалы. Публикуем для вас трейлеры десяти лидеров рейтинга, чтобы вам точно было, чем заняться на этих выходных.

Рейтинг со ссылкой на официальный сайт Netflix публикует "24 канал".

Топ-10 сериалов и фильмов на Neflix

1. "Секс/Жизнь"

Мать двоих детей из пригорода в своих фантазиях совершает путешествие по аллее воспоминаний, где ее семейное настоящее сталкивается с беспечным прошлым.

2. "Как стать тираном"

В начале июля на Netflix появился неординарный документальный сериал с провокационным названием. И уже через несколько дней после появления успел занять второе место в украинском ТОП-10. В сериале есть даже упоминание об Украине, конечно о Голодоморе.

3. "Хороший доктор"

История молодого талантливого врача с синдромом саванта, обладающего уникальными способностями - невероятной памятью и фантастической чувствительностью к проблемам, вспыхивающим внутри человеческого организма. Парень становится блестящим хирургом, но несмотря на это, в личностном плане его развитие соответствует уровню десятилетнего ребёнка.

4. "Рик и Морти"

В центре сюжета - школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Морти - самый обычный мальчик, который ничем не отличается от своих сверстников. А вот его дедуля занимается необычными научными исследованиями и зачастую полностью неадекватен. Он может в любое время дня и ночи схватить внука и отправиться вместе с ним в безумные приключения с помощью построенной из разного хлама летающей тарелки, которая способна перемещаться сквозь межпространственный тоннель. Каждый раз эта парочка оказывается в самых неожиданных местах и самых нелепых ситуациях.

5. "Я никогда не..."

Пережив ужасный год, американка индийского происхождения Дэви пытается изменить свою жизнь и стать популярной в школе, однако это не так легко сделать, как она считала. Ее ждут приключения, которые она разделит с двумя подругами, которые тоже хотят стать популярными.

6. "Великолепная семерка"

Группа отважных воинов (вместе с Крисом Праттом) встает на защиту маленького поселка Роуз-Крик, который терроризирует кровавая банда Бартоломев Боге. У каждого из них за плечами своя история и свой уникальный стиль боя: кто хорошо владеет кулаками, а кто-то – острым словом и хитростью. Вместе они дадут отпор злейшим бандитам Дикого Запада.

7. "Люпен"

Первый сезон французского сериала вышел в начале 2021 года и сразу занял международные чарты. Недавно состоялась премьера другого сезона и сериал не сдает позиций. Ассан Диоп – вор-джентльмен, который еще в детстве прочитал книгу о приключениях грабителя Арсена Люпена и теперь собирается обчистить Лувр. Это месть богатому семейству, из-за которого 25 лет назад отца Диопа незаслуженно осудили за преступление.

8. "Охотники на троллей: Восстание титанов"

Интересно, что восьмую строчку рейтинга заняла анимация о героях из серии Trollhunters, которые объединяются для эпического приключения, чтобы сразиться с Тайным Орденом за контроль над магией, которая связывает их всех.

9. "Элита"

Испанский сериал о том, как трое подростков из бедных семей попадают в "Лас Енчинас" – самую престижную школу в Испании. Обеспеченным детям не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход пойдут любые средства и методы, даже убийство...

10. "Бладшот"

И снова Вин Дизель! Слоган сериала: "Он рожден, чтобы быть супергероем". Научно-фантастическая экшн-драма на основе комиксов. Секретная корпорация RST возвращает к жизни смертельно раненого морпеха Рея Харрисона. Благодаря нанотехнологиям он становится Бладшотом – неуязвимым биотехнологическим оружием, универсальным солдатом с нечеловеческой силой. Контролируя тело Рея, компания управляет его разумом и воспоминаниями. Бладшот не знает, кто он на самом деле, и его задача это выяснить.

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Автор: Ольга Броскова