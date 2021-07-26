Главные роли в картине исполнят Натали Эммануэль, Гуз Хан и Руби О. Фи.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер-трейлер приквела майской "Армии мертвецов" Зака Снайдера, криминальной хоррор-комедии "Армия воров".

Читайте такжеNetflix назвал самые популярные сериалы в Украине

Согласно сюжету, к Дитеру обращается незнакомка по имени Гвендолин. Она предлагает ему сделку. Пока внимание всего мира приковано к эпидемии зомби-вируса в США, она зовет его присоединиться к команде, которая совершит грандиозное ограбление в Европе.

Главные роли в картине исполнят Натали Эммануэль, Гуз Хан и Руби О. Фи.

Ранее появился трейлер дополнительного сезона "Декстера" и его название.

Автор: Ольга Броскова