Никита Добрынин недавно стал отцом / фото Instagram Никита Добрынин
Украинский телеведущий Никита Добрынин очаровал сеть со своим новорожденным сыном.
Соответствующий снимок появился в его Instagram.
Читайте такжеПобедительница "Холостяка 8" вышла замуж (фото)В своем блоге Никита также показал, как укачивает младенца и носит малыша на руках, когда у того икота.
А на свежем снимке ведущий лежит на полу рядом со своим новорожденным сыном Львом. Интересно, что судя по всему, Никита и сам уснул, убаюкав малыша.
Отношения Добрынина и Квитковой
- Блогер Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем.
- В финале шоу Никита вручил Даше обручальное кольцо, после чего пара больше не расставалась. Год назад они поженились.
- 13 июля этого года Даша Квиткова родила мальчика. Позже новоиспеченные родители выложили новые фотографии с новорожденным и обнародовали имя сына - назвали малыша Львом.
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