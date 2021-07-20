На свежем снимке ведущий лежит на полу рядом со своим новорожденным сыном Львом.

Украинский телеведущий Никита Добрынин очаровал сеть со своим новорожденным сыном.

Соответствующий снимок появился в его Instagram.

Читайте такжеПобедительница "Холостяка 8" вышла замуж (фото)В своем блоге Никита также показал, как укачивает младенца и носит малыша на руках, когда у того икота.

А на свежем снимке ведущий лежит на полу рядом со своим новорожденным сыном Львом. Интересно, что судя по всему, Никита и сам уснул, убаюкав малыша.

Отношения Добрынина и Квитковой

Блогер Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем.

В финале шоу Никита вручил Даше обручальное кольцо, после чего пара больше не расставалась. Год назад они поженились.

13 июля этого года Даша Квиткова родила мальчика. Позже новоиспеченные родители выложили новые фотографии с новорожденным и обнародовали имя сына - назвали малыша Львом.

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Автор: Иван Бойко