Никита Добрынин недавно стал отцом / фото Instagram Никита Добрынин

Украинский телеведущий Никита Добрынин очаровал сеть со своим новорожденным сыном.

Соответствующий снимок появился в его Instagram.

Читайте такжеПобедительница "Холостяка 8" вышла замуж (фото)В своем блоге Никита также показал, как укачивает младенца и носит малыша на руках, когда у того икота.

А на свежем снимке ведущий лежит на полу рядом со своим новорожденным сыном Львом. Интересно, что судя по всему, Никита и сам уснул, убаюкав малыша. 

Отношения Добрынина и Квитковой

  • Блогер Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем.
  • В финале шоу Никита вручил Даше обручальное кольцо, после чего пара больше не расставалась. Год назад они поженились.
  • 13 июля этого года Даша Квиткова родила мальчика. Позже новоиспеченные родители выложили новые фотографии с новорожденным и обнародовали имя сына - назвали малыша Львом.

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Автор: Иван Бойко