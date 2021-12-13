Онлайн технологии становятся все более развитыми и ориентированными на потребности пользователей. Это касается и онлайн-сервисов денежных переводов, которые показывают невероятный прирост на более, чем 300% за последние три года.

Так, сервис денежных переводов TransferGo ускорил доставку денег в Украину – отныне на все карты украинских банков деньги доставляются из Польши мгновенно! Достаточно знать 16-значный номер карты получателя и осуществить перевод со своей карты.

Анастасия Фоменко, директор по региональному развитию сервиса TransferGo, комментирует: "Я очень рада, что бесплатные денежные переводы теперь зачисляются на карточку получателя в считанные секунды. Обычно украинцы высылают деньги из-за границы и покупают подарки своим близким к праздникам, поэтому скорость и надежность доставки каждого перевода очень важна. В этом году в связи с ограничениями многие мигранты не поедут на праздники в Украину, но планируют поддерживать близких из-за границы. В декабре прошлого года украинцы прислали домой почти 35 млн. евро, по нашим прогнозам объем переводов в этом году будет на уровне прошлого года. Сегодня сервис TransferGo насчитывает почти 1.5 млн украинцев. В течение 2021 года заробитчане перечислили в Украину более 465 млн евро, что на 20% больше, чем в 2020 году. Сумма среднего перевода снизилась на 8% в 2021 году по сравнению с 2020 годом."

Напомним, в октябре этого года компания TransferGo зарегистрировала собственную платежную систему в Украине и привлекла дополнительные инвестиции в размере 50 млн долларов в рамках раунда финансирования серии С. Финансирование будет использовано для расширения клиентской базы TransferGo и развития собственного финансового продукта, который поможет мигрантам во всем мире отправлять и получать деньги.

О компании TransferGo

Основанный в 2012 году, TransferGo – один из самых быстрых и надежных сервисов денежных переводов в Европе и первая общеевропейская компания, которая может гарантировать, что деньги будут доставлены получателю в течение 30 минут. На глобальной платформе отзывов пользователей Trustpilot компания получила оценку "Отлично" и может также похвастаться 96-процентным пятизвездочным рейтингом.

В феврале 2019 года TransferGo вошел в ТОП-5 самых перспективных стартапов (TECH5) Великобритании.

В сентябре 2021 года TransferGo получил награду "Cross border solution of the year" на конференции Global Payments Day 2021 в Киеве.

Сейчас компания обслуживает 3,5 млн пользователей на 160 рынках в странах Европы, Азии, США, Канады и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе, Стамбуле и Варшаве и штаб-квартирой в Лондоне.

Автор: Иван Бойко