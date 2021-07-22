Участница нового сезона реалити-шоу "Холостячка" певица Злата Огневич показала идеальную фигуру в купальнике.
Свежие снимки знаменитость опубликовала в Instagram.
Читайте такжеГороскоп на 22 июля: что сегодня ждет все знаки ЗодиакаАртистка позировала в стильном черном монокини, при этом девушка сделала полную укладку, а на лице у нее был выразительный макияж.
"Лето жаркое! Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь — купаюсь в море любви", - поведала девушка.
Поклонники же засыпали певицу комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.
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