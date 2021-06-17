Встречайте уже этим летом! Наша любимая природная Моршинская, наполненная свежестью ароматов, легкими нотами цитрусовых, фруктов и ягод.

Природа подарила нам легкую сбалансированную Моршинскую, которая на сто процентов воспринимается нашим организмом, поддерживает тело и восстанавливает гидробаланс. Мы обогатили ее натуральными ингредиентами и экстрактами и получили новинку этим летом — Моршинскую с ароматами.

Моршинская с ароматами — это сильногазированная природная вода, свежесть ароматов и легкие ноты цитрусовых, фруктов и ягод. Это три неповторимых вкуса — лимон + лайм + мята, медовая груша, белая земляника + лесные ягоды. Это современный напиток без сахара, искусственных примесей и консервантов. Это два удобных формата - бутылка 1,5 л и банка 0,33 л. Это естественное освежение и новый продукт любимого бренда.

«Мы изобрели формулу этого лета (моего так точно): 99,3% минеральной Моршинской + 0,7% натуральных ингредиентов и экстрактов = свежий легкий природный напиток, который так подходит к жарким прогулкам по любимому городу, атмосферным пикникам и идеальным беззаботным летним вечерам.

Моршинская с ароматами сочетает в себе свежесть и пользу природной воды и приятный аромат фруктов и ягод, удобный формат и современный состав, натуральную кожу и особый вайб. Наша новинка освежает легкостью, наполняет летним настроением, особенно круто по вкусу охлажденной и точно не оставляет равнодушным», — рассказывает о новом продукте директор по маркетингу ИDS Borjomi Ukraine Анатолий Гордеев.

Моршинская с ароматами: найди глазами на полках магазинов своего города, открой, почувствуй аромат, попробуй раз и влюбись навсегда.

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Автор: Григорий Бондарь