Сегодня нам не до шуток, ведь 1 апреля Моршинская презентует новый удобный формат 0,33 в банке

Мы живем в калейдоскопе инфоповодов и событий, спешим успеть все на 150% и одновременно ощутить каждый момент. У нас высокие стандартны и современные запросы. Мы выбираем удобные форматы и бренды, которые готовы меняться вместе с нами каждый день.

Сегодня любимая слабогазированная Моршинская предстала перед нами в новой трендовой форме – жестянка 0,33 л. Удобный формат для жизни в большом городе с фокусом на экологичность, заботу о собственном гидробалансе, поддержке и восстановлении тела.

“Предлагаю вместе пофантазировать. На улице – настоящая весна (знаю, с этим частью придется немного напрячь воображение), долгожданный уикенд, вы курсируете улицами лучшего города в легком тренче, встречаетесь с друзьями и утоляете жажду любимой прохладной слабогазированной Моршинской 0,33 в жестянке. Идеально, не правда ли? Вот и нам с командой запала в самое сердце эта картинка, так что мы сегодня счастливы презентовать новый формат Моршинской.

0,33 в банке – это современный формат, который мы так долго ждали. Это природная вода в ритме большого города, актуальный тренд и вечная классика. Это Моршинская, которая восстанавливает и поддерживает ваше тело с каждым глотком. Это 0,33 в вашей дневной норме в полтора литра Моршинской”, – рассказывает директор по маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолий Гордеев.

Меняется мир вокруг нас, меняемся и мы. Встречайте, главная премьера этой весны! С сегодняшнего дня на полках магазинов вашего города – новый трендовый удобный формат слабогазированной Моршинской 0,33 в банке.

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Автор: Григорий Бондарь