Чем пахнут события романа Стендаля "Красное и Черное"? Ведущий парфюмер бренда Сесиль Зарокян утверждает: страстью, желанием, противоречием, всей гаммой древесных, мшистых и амбровых оттенков. 1 сентября 2021 года парфюмерный дом выпустил унисекс-новинку в коллекции The Library — Silver Oud.

Аромат с характером: история и пирамида

Почему библиотека? Коллекция The Library создавалась под вдохновением от "места, где мы обретаем новые знания" и, по задумке разработчиков, символизирует "торжество творчества, виртуозности и целостности". Отправляясь в магазин косметики, обратите внимание на этот стильный флакон, "отражающий самые яркие и знаменательные победы в жизни". Что ж, редкий нишевый парфюм обходится без хорошей истории!

Пирамида

Верхние ноты — нагармота (разновидность осоки), пачули, вирджинский кедр.

Средние — уд, мадагаскарская ваниль.

База — гваяк, береза, кастореум, амбра.

Парфюм стартует зеленью листьев и насыщенным запахом кедровой хвои, раскрывается мягким томным удом с ванилью, переливается древесно-смоляными оттенками на амбровой подложке. Ноты сплетаются в целостный узор, дополняя и усиливая друг друга. Звучит громко, напористо, оставляя после себя древесно-дымный шлейф. Действительно красивая новинка!

Парфюмерный дом Amouage: что стоит знать и на какие духи обратить внимание

"Амуаж" — относительно молодой бренд родом из Омана. Его название переводится как "волны эмоций" — те самые, в которые погружаешься, когда наконец находишь свой особенный парфюм.

История простая, но от этого не менее интересная: в 80-х годах прошлого столетия аравийский принц Саид Хамад решил возродить старинные традиции парфюмерного дела, пригласил лучших специалистов и создал собственную "восточную сказку на европейский лад". Представители многочисленных линеек торговой марки — цельные, гармоничные, глубокие, играющие многообразием нот и оттенков, насыщенные, и при этом современные и элегантные. Бренд уделяет много внимания деталям: дизайн каждого флакона идеально подходит к звучанию аромата.

4 популярные пары:

Honour Man и Honour Woman. Созданы под вдохновением от оперы "Мадам Баттерфляй". В женской версии — белоцветковый сад из туберозы, ландышей, гардении и жасмина, в мужской — пряность специй, зелень, дымок и душистый ветивер.

Reflection Man и Reflection Woman. Стильная мужская версия с древесиной, цветами, легкой перчинкой и воздушной свежестью. И весенний сад для женщин — нежнейшие лепестки свежесрезанных цветов, роса на зеленых листьях, сливочное тепло и долгое послевкусие.

Sunshine и Sunshine Man. Летнее солнце в женственном флаконе — спелые абрикосы, нежный миндаль, ягоды, зелень и жасмино-магнолиевые ноты. Вариант для представителей сильного пола олицетворяет солнце на закате — это апельсиновая горчинка в бокале бренди, сухие степные травы, лаванда и бобы тонка.

Interlude Man и Interlude Woman. Яркий восток — смолянисто-тягучая сладость мужского варианта и головокружительные переливы цветов с гурманикой в женской версии. Киви, мед, орех, цитрусовые — по-настоящему "вкусно".

Восточные эликсиры "Амуаж" будто балансируют на грани — еще чуть-чуть, и будет слишком громко, сладко и шикарно. И все же им всегда удается сохранять равновесие, оставаясь гармоничными, стильными и неповторимо роскошными.

Автор: Григорий Бондарь