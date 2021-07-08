День новой Луны - лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Новый цикл поможет вам оставить проблемы в прошлом и начать с чистого листа.

Новолуние в июле 2021 произойдет в субботу в 04:18 утра по киевскому времени. Луна будет находиться в созвездии Рака.

Новолуние - это день, когда убывает старая Луна и рождается новая. В этой фазе ее не видно. Солнце освещает ее сторону, но для Земли она не видна из-за своего расположения. По сути своей, новолуние - это то же самое, что и затмение, только бывает чаще и выглядит менее эффектно. Увидеть новую Луну можно лишь через несколько дней после ее рождения.

Когда новолуние в июле 2021 - дата

Первый лунный день второго месяца лета наступит в субботу, 10 июля в 04:18 по киевскому времени. Луна будет находиться в созвездии Рака. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:38, а закат в 22:02.

Чем опасно новолуние

Период рождения новой Луны влияет на человека как положительно, так и отрицательно:

Снижается иммунитет;

Повышается раздражительность и эмоциональность;

Обостряются хронические заболевания;

Появляется апатия и равнодушие к окружающему миру;

Любовные отношения, начатые в период новой Луны, обречены на разлуку.

Читайте такжеКитайский гороскоп для знаков Зодиака на июль 2021Небесное светило в знаке Рак предупреждает, что в этот день лучше всего быть в неспешной стабильности. Занимайтесь привычной деятельностью, можете решать вопросы юридической направленности - результат будет удачным. Не давайте денег взаймы, иначе будете долго ждать возврата. Внимательнее относитесь к близким и избегайте ссор - в период новолуния в созвездии Рака повышается эмоциональная чувствительность. Это также удачное время, чтобы заняться духовными практиками и медитацией. Осторожнее обращайтесь с предметами из металла и огнем.

Новолуние июль 2021 - что можно делать

Новолуние и полнолуние считаются тяжелыми периодами для человека, поэтому делать что-то серьезное не рекомендуется. Посвятите этот день размышлениям о будущем, но не реализации планов. Благоприятными будут следующие дела:

Кардинальные перемены во внешности;

Домашняя уборка и другие повседневные дела;

Поход в баню или сауну;

Несложный ремонт или перестановка в квартире;

Визуализация желаний.

Относитесь к новолунию, как к отличной возможности начать жить по-новому. Проведите ревизию продуктов в холодильнике или вещей в шкафу, подведите итоги месяца, закройте нерешенные вопросы, составьте небольшой план на грядущий период. Небесное светило будет благосклонно к тем, кто проявляет инициативу.

Что нельзя делать в новолуние

Читайте такжеГороскоп для Львов на июль 2021 - что ожидает в любви, здоровье и карьереАстрологи не рекомендуют в этот период совершать кардинальные перемены в жизни: вступать в брак, переезжать, начинать масштабную стройку или менять работу. Есть и некоторые другие запреты:

Нельзя провоцировать конфликты и вступать в споры;

Выполнять тяжелую физическую работу;

Инвестировать крупные суммы;

Надеяться на коллективную деятельность.

Гороскоп на 10 июля 2021 - что ждет знаки Зодиака

Овен

Займитесь повседневными монотонными делами, от общения с людьми лучше отказаться. Возможны проблемы на работе.

Телец

Используйте возможности, чтобы стать лучше. Пересмотрите свои прошлые дела и сделайте работу над ошибками.

Близнецы

Не будьте такими подозрительными. Повышенная эмоциональность может привести вас к лишней тревожности. Финансовые вопросы наладятся.

Рак

Не переживайте, если допустите много ошибок - окружающие не заметят этого. Новолуние для Рака - удачный период, чтобы разнообразить свою жизнь, если стало скучно.

Лев

Посвятите себя отдыху и релаксации. Это необходимо, чтобы повысить жизненный тонус. Будьте внимательны на работе - тяжелее всего придется тем представителям знака, кто работает с людьми или цифрами.

Дева

Будьте готовы к разногласиям в любовных отношениях. Вам придется стать мягче и посмотреть на ситуацию по-другому. Старайтесь быть более сдержанными в эмоциях.

Весы

Ограничьте себя от вечеринок и других мероприятий с большим количеством людей. Поход туда не принесет вам никакой радости и может негативно повлиять на дальнейшую жизнь.

Скорпион

Займитесь творчеством - Новолуние располагает к этому. У вас есть все шансы, чтобы развить свой талант.

Стрелец

Больше отдыхайте, пока что ваши жизненные силы находятся на грани. Не допустите истощения организма - это чревато множеством проблем со здоровьем.

Козерог

Разберитесь со своими страхами и внутренними конфликтами. Они мешают вам двигаться вперед. Как только вы это сделаете, вам откроются новые горизонты.

Водолей

Обращайте внимание на знаки судьбы - она даст вам новые возможности для развития. Вы сможете сделать шаг в профессиональной сфере и улучшить свое положение.

Рыбы

Отпустите ситуацию, перестаньте все держать под своим контролем. Вашей энергетики не хватит на всех, поэтому дела меньшей важности можно пустить на самотек.

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Автор: Кристина Кащавцева