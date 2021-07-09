10 июля начнется новый лунный месяц, и астрологи рассказали, что можно и что нельзя будет делать в эту субботу.
Что можно делать в новолуние 10 июля:
В Солнечное затмение (новолуние) очень важно определить и записать свои цели, чтобы заложить свою личную программу социально-материальной направленности и самореализации, как минимум, на ближайшие 6 месяцев (до следующего сезона затмений).
Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые могут покорить весь мир В день новолуния важно привлекать позитивные мысли, которые помогут остаться на плаву даже в сложной ситуации. Благодаря хорошему настроению получится привлечь удачу.
В это Новолуние можно и даже нужно проводить время с семьей, ведь четвертый дом гороскопа связан с семейными ценностями. Общайтесь с детьми, родителями, второй половинкой. Навещайте близких, звоните им, помогайте друг другу.
В этот день полезно искать вторую половинку. Это удачный день для встреч, романтики, знакомств, флирта.
В этот день хорошо загадывать желания, которые связаны с избавлением от чего-то негативного.
Что нельзя делать в новолуние 10 июля:
В этот день не рекомендуется начинать ничего нового. Есть риск не закончить начатое.
10 июля астрологи не рекомендуют отправляться в длительные путешествия и водить машину.
Также не стоит поддаваться желанию конфликтовать и выяснять отношения. Любые эмоции будут гипертрофированы и обстановка рискует чрезмерно накалиться.
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