По подсчетам астрологов новолуние наступит 8 августа

Новолуние - это такое положение Луны на небе, когда она обращена к Земле всей неосвещенной стороной. Увидеть ее сразу мы не можем - только через несколько дней. В этот период она представляется людям в форме полумесяца.

Нюанс такого расположения в том, что Луна в этот период находится почти на таком же расстоянии к Солнцу, как и Земля. Момент, когда Луна находится не "почти", а "точно" на таком же расстоянии, называется солнечным затмением.

Когда новолуние в августе 2021 - дата

Первый лунный день последнего месяца лета наступит в 03:46 по киевскому времени. Небесное светило будет находиться в созвездии Льва. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 03:46, а закат в 20:57.

Что можно делать в новолуние 8 августа

Считается, что в воскресенье откроются возможности для решительных действий. Лев будет покровительствовать амбициозным людям и окажет им свою поддержку. Наибольший прилив сил и энергии почувствуют те, кто умеет трансформировать свою работоспособность в результат и не боится трудиться ради своего будущего.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится в августеАстрологи говорят, что новолуние - хороший период для новых проектов, разработки планов, внедрения инноваций. Любые начинания увенчаются успехом, если вы преодолеете страхи и сомнения.

Лев - обаятельный и общительный знак Зодиака. Эти качества он "передаст" и во время новой луны. В период активности небесного светила у вас появятся новые знакомства и увлекательные встречи. Экстравертам повезет особенно - харизма будет "бить ключом".

Что нельзя делать в новолуние 8 августа

Новолуние в знаке Льва как благосклонно, так и коварно - очень нелегко будет сохранить баланс. Вам придется быть внимательными и следить за собой, чтобы не уйти с головой в работу или развлечения. "Перевес" может негативно отразиться на здоровье.

Читайте такжеГороскоп для Весов в августе - астропрогноз в любви, здоровье и карьереАстропрогноз не рекомендует принимать участие в крупных денежных операциях - есть риск понести потери. То же самое касается и непредвиденных трат, поэтому отнеситесь к финансам особенно серьезно. Лучше всего использовать принцип "семь раз отмерь - один раз отрежь".

Учитывая то, что новолуние - это время новых начинаний и перезагрузки, вполне уместно будет устроить себе разгрузочные дни - так у вас получится "обновить" организм, повысить жизненный тонус и улучшить общее состояние здоровья.

Новолуние в августе 2021 - гороскоп для знаков Зодиака

Овен

У Овнов получится реализовать все свои идеи и планы. Вы привыкли действовать решительно и отступать не намерены. В период новолуния сможете решить давнишние проблемы.

Телец

Астрологи рекомендуют оставить свою недоверчивость для посторонних. Учитесь находить компромиссы с близкими, иначе есть риск поссориться. Примирение в таком случае будет длительным и сложным.

Близнецы

8 августа Близнецы будут агрессивными и раздражительными. Выведут из себя даже те вещи, которые раньше не вызывали реакции. Постарайтесь держать себя в руках, иначе хронические заболевания обострятся.

Рак

Лучший день, чтобы отдохнуть водному знаку Зодиака. Ничего не делайте, просто выдыхайте - вы и так слишком много на себе "тащите". Но совсем расслабляться не стоит - в этот период возможны конфликты с родственниками.

Лев

Первая половина воскресенья будет неприятной - риск, на который вы готовы пойти, не оправдает себя. Лучше уделите время семье или займитесь шоппингом. Главное - не делайте резких движений.

Дева

Девы почувствуют прилив сил и энергии, благодаря чему успешно решат все насущные проблемы. Смогут избавиться от недругов, улучшить отношения с друзьями и даже встретить новую любовь.

Весы

В новолуние вам нужно будет внимательно присмотреться к окружению. Вам давно пора понять, кто вам - друг, а кто - враг. От этого зависит ваше настоящее и будущее. Вечером воскресенья могут появиться неотложные дела - решите их до конца суток.

Скорпион

Представителей водного знака не узнать - "господин деликатность" собственной персоной. 8 августа вашему терпению и такту можно будет только позавидовать. Также велика вероятность обзавестись новым приятным знакомством.

Стрелец

Загруженный день, несмотря на выходной. Обилие планов и идей не стоит откладывать в "долгий ящик". Реализовывайте сейчас, идите навстречу мечте. Так же, как и Скорпионы, готовьтесь к приятным встречам.

Козерог

Обстоятельства в период новолуния сложатся не в вашу пользу, поэтому проявите настойчивость. Если нужно - не стесняйтесь просить о помощи у друзей. Используйте все возможные средства для решения проблемы.

Водолей

У Водолеев будет много идей, но реализовать их не получится из-за нехватки понимания, как это сделать. Астрологи не рекомендуют отправляться в поездки и заниматься важными делами. Во второй половине дня есть риск травмы.

Рыбы

Если появляются срочные вопросы - решайте их в новолуние. Желательно - в первой половине дня, так как ближе к вечеру расположение начальства и коллег будет не таким удачным. Не принимайте решения сгоряча - тщательно обдумайте все стороны вопроса.

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Автор: Кристина Кащавцева