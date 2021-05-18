Лейля Аджаметова, Михаил Кохан, Марина Бех-Романчук, Сергей Емельянов и их первое правило тренировок в новой лимитированной серии “Моршинская Спорт”

Моршинская продолжает популяризировать активный образ жизни, поддерживать украинский спорт, знакомить нас с главными правилами тренировок и настоящими титулованными звездами международных соревнований, олимпийцами и паралимпийцами, которые ежедневно работают на имидж нашей страны в мире.

В этом году главными героями кампании стали: победительница и призер Паралимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по легкой атлетике Лейля Аджаметова, чемпион мира и Европы и рекордсмен U-18 по метанию молота Михаил Кохан, призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и чемпион летних Паралимпийских игр, мира и Европы по параканоэ Сергей Емельянов.

"Четвертый год подряд в рамках кампаний “Моршинская Спорт” мы знакомимся со спортсменами, которые вдохновляют идти к своей цели во что бы то ни стало, преодолевать преграды на пути к большим и маленьким победам и не считаться с трудностями. Каждый из них - пример для подражания, настоящая суперзвезда и лицо украинского спорта. Все они - гордость, мотивация и стимул работать над собой.

Спорт - это ежедневная борьба, соревнование с собой, что требует сил и вдохновения. Тренируйтесь, следите за гидробалансом и соблюдайте правила героев наших кампаний. Природная Моршинская в сочетании с классной физической формой - залог новых рекордов. Доказано лучшими из лучших", - рассказывает директор по маркетингу IDS Borjomi Ukraine Анатолий Гордеев.

Природная вода с Моршинской долины, что раскинулась вблизи восточного склона Карпатского хребта, помогает улучшить результаты тренировок, имеет идеально сбалансированный минеральный состав и на 100% воспринимается организмом. Удобная Моршинская Спорт - первое правило тренировок! Это не просто слова. Это ежедневное восстановление гидробаланса. Это новые рекорды и свершения. Это ваша внутренняя и внешняя красота, закаленный дух и неизменное правило каждого дня.

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Автор: Григорий Бондарь