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Наблюдательный совет METRO AG принял решение назначить Штефана Гройбеля новым генеральным директором METRO AG. На этом посту Штефан Гройбель станет преемником Олафа Коха, ушедшего из компании 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года Кристиан Байер, финансовый директор METRO AG, и Рафаэль Гассет, операционный директор METRO AG, временно совместно исполняют обязанности генерального директора. Штефан Гройбель вступит в должность в METRO AG 1 мая 2021 года. На данный момент он является членом правления компании Würth Group (г. Кюнцельзау, Германия).

Благодаря сильной профессиональной экспертизе Штефан Гройбель в своей новой роли в METRO AG усилит развитие компании: он является мощным лидером с широким опытом работы в оптовом бизнесе, а также имеет основательные и глубокие знания по динамичного сектора оптовой торговли. Штефан переходит из международной компании Würth Group, что является успешным и прибыльным семейным бизнесом, который быстро растет и пользуется уважением на мировом рынке благодаря своему сильному предпринимательскому духу и культуре, ориентированной на клиентов. В Würth Group Штефан Гройбель руководил основным бизнесом и отвечал за все стратегические проекты правления, включая digital-трансформацию бизнеса.

Ранее Штефан Гройбель был партнером европейской практики розничной торговли и потребительских товаров международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Среди его функциональных приоритетов были продажи, операционная деятельность и трансформация. В этой роли он также консультировал METRO.

 "Наблюдательный совет искренне поздравляет Штефана Гройбеля с назначением на должность нового Генерального директора METRO AG, - комментирует Юрген Штейнеманн, председатель наблюдательного совета METRO AG. - Штефан Гройбель - это лучший выбор на роль генерального директора, который успешно возглавит METRO на новом этапе развития оптового бизнеса. Это сильный лидер, который знаком со всеми вызовами оптового бизнеса и имеет глубокие знания в этой сфере благодаря своей предыдущей роли советника отрасли розничной торговли и потребительских товаров. Мы поддерживаем его клиентоориентированный подход и понимание того, что упрощение бизнес-процессов, совершенство в операционной деятельности и четкий фокус на достижении целей будут способствовать росту бизнеса METRO".

"Я очень рад присоединиться к METRO в качестве Генерального директора в начале нового этапа, когда компания усиливает свои позиции как оптовый игрок, - комментирует Штефан Гройбель свое назначение. - Я буду делать все, что от меня зависит, для ускорения роста бизнеса и создания дополнительной ценности для клиентов и акционеров METRO".

METRO – это ведущая международная торговая оптовая компания, которая специализируется на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: уже на протяжении 7 лет подряд компания входит в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index. Компания представлена в 34 странах и предоставляет рабочие места более 97 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2019/2020 финансовом году составил 25,6 млрд евро. Больше информации: www.metroag.de

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Автор: УНИАН