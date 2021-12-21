Прослеживаемость и прозрачность лежат в основе подхода Ferrero к ответственным закупкам пальмового масла. С 2018 года, в рамках принятого обязательства, каждые шесть месяцев мы публикуем актуальный список маслоперерабатывающих заводов, у которых мы закупаем пальмовое масло. Ниже публикуем обновленный список, отражающий период с января по июнь 2021 года:

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2021

С учетом производства собственной продукции Ferrero, а также продукции приобретенных брендов, в период с января по июнь 2021 года мы закупили 99,47% пальмового масла, сертифицированного по стандартам RSPO как сегрегированное, и 0,53% обычного (стандартного) пальмового масла. Из этого числа 99,40% пальмового масла Ferrero является прослеживаемым до плантаций.

Ответственный подход Ferrero означает, что мы подтверждаем свое стремление обеспечить прозрачность цепочки поставок, исключающую вырубку лесов, а также закупку устойчивого пальмового масла, которое на 100% сертифицировано по стандартам RSPO как сегрегированное и может быть прослежено до плантаций. В рамках этого подхода мы постоянно совершенствуем свою цепочку создания стоимости, при этом мы не останавливаемся только на требованиях сертификации и берем на себя инициативы по предотвращению вырубки лесов и достижению полной прозрачности своей деятельности в соответствии с Хартией Ferrero по пальмовому маслу.

Cледующим шагом, направленным на обеспечение прозрачности, станет публикация в 2022 году ежегодного отчета о реализации положений Хартии пальмового масла (Palm Oil Charter) и соответствующего Плана действий (Action Plan), где будет также представлена информация о сложностях, с которыми мы столкнулись в процессе исполнения наших обязательств.