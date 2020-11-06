2020 год принес много испытаний для всех, пандемия повлияла и на сферу образования. Из-за введения карантина появились дополнительные ограничения при поступлении за рубеж. Образовательная компания Karandash подготовила информацию о том, в какие страны возможно зачисление и как поступить за рубеж во время карантина.

Поступление за границу при пандемии COVID-19

Отправка документов происходит в обычном режиме — дистанционно. Визовый вопрос тоже не доставляет проблем, посольство выдает визу по стандартной схеме.

Студенческая виза разрешает въезд во все страны, кроме Канады. При этом для студентов не ставят ограничений при въезде. Необходимость самоизоляции и сдачи ПЦР-теста на коронавирус определяет министерство здравоохранения страны обучения. На рекомендации министерства влияет уровень заболеваемости, качество медицинского обеспечения и пр.

В какие страны можно поступить при пандемии?

Большинство стран беспроблемно зачисляют абитуриентов даже в новых условиях. Тем не менее важно обращать внимание на то, где обучение за границей в условиях карантина организовано лучше всего.

Среднее образование с соблюдением всех норм карантина можно получить в школах Германии, Австрии, Испании или Британии. Среднее музыкальное или профобразование лучше всего организовали колледжи Германии.

Высшее образование в условиях карантина лучше проходит в Америке, Британии, Голландии, Швейцарии и Италии (в университетах дизайна и моды). Зачисление возможно и в другие вузы, но в этих странах организованы быстрый переезд и комфортные условия учебы.

Перечисленные страны набирают абитуриентов на первый семестр 2021 года со стартом учебы в январе-феврале 2021.

Рассмотрим, как происходит зачисление и переезд на примере Англии

По приезду иностранные абитуриенты объединяются в группы, которые называются bubbles. Они живут в кампусе с блочной системой или в 1-2-местных комнатах с отдельной душевой. Заведения, которые не могут обеспечить студентам такие условия в кампусе, арендуют дополнительное жилье. Группы новоприбывших проходят карантин в течение 2 недель. Студенты должны строго следовать рекомендациям, они не могут выходить из комнат, каждый получает отдельное питание.

Через 5 дней после приезда можно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Студенты с отрицательным результатом могут закончить карантин и приступить к учебе.

Другой способ избежать карантина — переезжать в страну обучения с пересадкой в стране “зеленой” зоны.

Образовательно агентство Karandash помогает поступать в зарубежные школы и университеты с 2013 года. Сопровождают студентов от первого телефонного звонка до получения диплома. Эксперты могут помочь с подготовкой пакета документов, открыть визу.

Специалисты Karandash сертифицированы Британским Советом. Это высочайшая оценка профессионализма агентов по образованию за рубежом.

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Автор: УНИАН