Образовательные сериалы от «Дія. Цифрова освіта» будут доступны на 1+1 video

3 августа 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с 1+1 video.

С августа 2020 года на цифровой платформе 1+1 video появится ряд образовательных сериалов от проекта «Дія. Цифрова освіта » . Сейчас национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности, основанная Министерством цифровой трансформации, насчитывает 23 сериала и их количество постоянно увеличивается.

Команда «Дія. Цифрова освіта» вместе с партнерами доступно раскрывают актуальные для многих украинцев темы: обучение цифровой грамотности для пожилых людей, безопасность детей и подростков в интернете и другое. Также полезную для себя информацию в максимально доступном виде найдут и учителя, и госслужащие, и представители бизнеса и стартапов, и будущие тренеры по цифровому образованию и другие. Понимая важность максимального распространения информации, команда 1+1 video предоставляет возможность также своим зрителям и подписчикам просматривать образовательные сериалы от «Дія. Цифрова освіта».

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркивает важность привлечения популярной видеоплатформы к проекту «Дія.Цифрова освіта». «В планах правительства указана цель – обучить минимум 6 миллионов украинцев цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта». В рамках Национальной кампании по цифровой грамотности мы создали онлайн-платформу «Дія. Цифрова освіта», где будут размещаться образовательные сериалы при участии экспертов и украинских звезд, а также строим сеть офлайн-хабов на базе партнерских учреждений – библиотек, ЦПАУов, учебных заведений, частных и общественных организаций. Очень рада, что благодаря партнерству с 1+1 video еще больше украинцев смогут в удобный способ и с помощью любого устройства научиться цифровой грамотности и полезно проводить свободное время», – говорит Валерия Ионан.

«Интернет сегодня – место, которое скрывает в себе большие возможности и одновременно – большую опасность. Поэтому очень важно развивать цифровую грамотность как среди взрослых, так и среди детей, чтобы, вооруженные реальными знаниями, они не позволили ввести себя в заблуждение и уберегли от неприятностей своих близких. Нам приятно быть причастными к реализации такого амбициозного и захватывающего проекта, в результате которого выиграют все, а, в первую очередь – простые украинцы», – говорит Анна Ткаченко, руководитель 1+1 Digital и Инновации.

Для справки:

1+1 Video – украинская VOD-платформа, созданная 1+1 Digital (входит в группу 1+1 media), которая дает возможность смотреть шоу, сериалы и новостной контент с помощью любого устройства.

Дія. Цифрова освіта – национальный проект по развитию цифровой грамотности украинцев, инициированный Министерством цифровой трансформации Украины.

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