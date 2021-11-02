Строительство практически любого здания сегодня не обходится без использования фасадного подъемника с люлькой. Его возможности и преимущества давно оценили все застройщики в Киеве и далеко за его пределами. Но не стоит забывать, что строительная люлька, как и любое другое оборудование, это всего лишь механическая конструкция из металла и пластика. Она требует регулярного обслуживания, и может периодически ломаться. Чтобы техника не простаивала на объекте просто так, важно заранее продумать варианты сервиса. Как быть, обратиться к специалистам, или сделать всю работу самому? Разберем все по порядку.
Регулярное техническое обслуживание подъемника
Строительная люлька почти всегда используется на большой высоте, неисправность какого-либо механизма, электроники или износ тросов может привести к аварийным ситуациям на строительной площадке. Именно поэтому регулярное ТО фасадного подъемника не стоит игнорировать. Также не рекомендуется использовать неоригинальные детали для ремонта, о качестве которых у Вас нет никакого представления.
Основные элементы подъемника, которые необходимо постоянно проверять и обслуживать:
- Консоль – система балок и контргрузов, которые крепятся на крыше здания и подвешивают люльку;
- Основные тросы;
- Корзина (рабочая платформа) – собственно строительная люлька;
- Электрическое оборудование – электропривод, пульт управления, система кабелей;
- Страховочная система – ловители и тросы;
- Редуктор и прочее.
Строительная люлька – основные виды ремонта
Все поломки строительной люльки делятся на гарантийные и негарантийные случаи (если Вы покупали технику у официального дилера, а не на торговой площадке). Самые распространенные виды ремонта люльки:
- Износ питающего кабеля;
- Выход из строя диодных мостов управления электромагнитного тормоза;
- Повреждение электромагнитных пускателей;
- Поломка (выгорание) соединения разъемов между пультом управления и электродвигателем;
- Износ механизмов редуктора;
- Механические повреждения элементов корзины;
- Повреждение деталей электродвигателя вследствие перегрева.
Если Вы не имеете опыта в ремонте фасадных подъемников, лучше сразу найти хороший сервис. Во-первых, некорректный ремонт может привести к усугублению проблемы и большим финансовым затратам. Во-вторых, непрофессиональное обслуживание может стать причиной аварийных случаев на большой высоте.
Ремонт строительной люльки – куда обратиться в Киеве?
Перед тем, как купить строительную люльку, нужно обязательно позаботиться о её дальнейшем обслуживании и ремонте. Еще лучше приобретать люльку в компании, которая одновременно предоставляет все виды сервиса. В Киеве фасадный подъемник производства "ZLP" можно купить в "MID SERVICЕ". Компания напрямую сотрудничает с производителем и поэтому может предоставить своим клиентам адекватные цены на люльки в Киеве, а также все виды сервисного обслуживания.
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