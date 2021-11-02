Строительство практически любого здания сегодня не обходится без использования фасадного подъемника с люлькой. Его возможности и преимущества давно оценили все застройщики в Киеве и далеко за его пределами. Но не стоит забывать, что строительная люлька, как и любое другое оборудование, это всего лишь механическая конструкция из металла и пластика. Она требует регулярного обслуживания, и может периодически ломаться. Чтобы техника не простаивала на объекте просто так, важно заранее продумать варианты сервиса. Как быть, обратиться к специалистам, или сделать всю работу самому? Разберем все по порядку.

Регулярное техническое обслуживание подъемника

Строительная люлька почти всегда используется на большой высоте, неисправность какого-либо механизма, электроники или износ тросов может привести к аварийным ситуациям на строительной площадке. Именно поэтому регулярное ТО фасадного подъемника не стоит игнорировать. Также не рекомендуется использовать неоригинальные детали для ремонта, о качестве которых у Вас нет никакого представления.

Основные элементы подъемника, которые необходимо постоянно проверять и обслуживать:

Консоль – система балок и контргрузов, которые крепятся на крыше здания и подвешивают люльку;

– система балок и контргрузов, которые крепятся на крыше здания и подвешивают люльку; Основные тросы ;

; Корзина (рабочая платформа) – собственно строительная люлька;

– собственно строительная люлька; Электрическое оборудование – электропривод, пульт управления, система кабелей;

– электропривод, пульт управления, система кабелей; Страховочная система – ловители и тросы;

– ловители и тросы; Редуктор и прочее.

Строительная люлька – основные виды ремонта

Все поломки строительной люльки делятся на гарантийные и негарантийные случаи (если Вы покупали технику у официального дилера, а не на торговой площадке). Самые распространенные виды ремонта люльки:

Износ питающего кабеля;

Выход из строя диодных мостов управления электромагнитного тормоза;

Повреждение электромагнитных пускателей;

Поломка (выгорание) соединения разъемов между пультом управления и электродвигателем;

Износ механизмов редуктора;

Механические повреждения элементов корзины;

Повреждение деталей электродвигателя вследствие перегрева.

Если Вы не имеете опыта в ремонте фасадных подъемников, лучше сразу найти хороший сервис. Во-первых, некорректный ремонт может привести к усугублению проблемы и большим финансовым затратам. Во-вторых, непрофессиональное обслуживание может стать причиной аварийных случаев на большой высоте.

Ремонт строительной люльки – куда обратиться в Киеве?

Перед тем, как купить строительную люльку, нужно обязательно позаботиться о её дальнейшем обслуживании и ремонте. Еще лучше приобретать люльку в компании, которая одновременно предоставляет все виды сервиса. В Киеве фасадный подъемник производства "ZLP" можно купить в "MID SERVICЕ". Компания напрямую сотрудничает с производителем и поэтому может предоставить своим клиентам адекватные цены на люльки в Киеве, а также все виды сервисного обслуживания.

Стоимость вызова мастера в Киеве – 300 грн + стоимость запчастей. Если случай гарантийный, услуга предоставляется бесплатно. Компания использует исключительно оригинальные детали для ремонта, и гарантирует качественное выполнение работы в кратчайшие сроки. Получить профессиональную консультацию или заказать услуги специалистов "MID SERVICE" можно на сайте компании или по телефону +38-067-212-10-10.

Автор: Григорий Бондарь