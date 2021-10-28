Борьба с пиратством для всех мировых кинопродакшенов всегда была на повестке дня. С воровством контента регулярно сталкиваются все голливудские студии, Netflix и другие популярные платформы. Любой контент, потенциально интересный массовой аудитории, так или иначе подвергается нападениям со стороны пиратов. Конечно, в Украине кражи контента также наносят ощутимый вред отечественной киноиндустрии, которая в последние годы активно развивается, но нуждается в поддержке, в первую очередь, "легального" зрителя. Какие же существуют способы защиты контента и что из этого используют украинские правообладатели?

При защите цифрового контента от злоумышленников необходим целостный подход, который сможет уберечь кино без ущерба для общего впечатления от просмотра. Наиболее распространенные технологии для этого — управление цифровыми правами DRM, усложняющее копирование и другие действия с контентом, watermarking, которое заключается в формировании специальной отметки для последующего отслеживания в случае кражи, мониторинге пиратства в режиме реального времени и прочее.

При этом для разных способов дистрибуции контента необходимы свои технологии защиты. Например, для VOD платформ характерна защита сигнала, помогающая предотвратить утечку материалов из ресурса с помощью специальных устройств. Фишка такой формы защиты заключается в том, что на обычном экране зритель видит хорошую картинку, а во время работы записывающего устройства она исчезает. Также существует способ, при котором в картинку "‎вшивают" незаметные искажения, и хотя обычный зритель их не заметит, специалистам эти искажения позволяют проанализировать и понять, с какого устройства делали запись.

Защита в кинотеатрах

Геннадий Вишневский, главный инженер по производству и распространению фильмов в Digital Cinema Ukraine (FILM.UA Group), рассказывает о методах защиты кинотеатральной продукции. Для кинозалов формируются зашифрованные пакеты информации. Для таких файлов существуют специальные разовые "‎ключи", которые подходят только для одного сервера и в случае, если он вдруг попадет не в те руки, использовать его для похищения контента будет невозможно. В кинотеатрах также используют технику и инструменты, предупреждающие "‎слив" контента — CamRip или скрытый watermarking. За то, чтобы контент со стен кинотеатра не попал в свободный доступ, отвечает его администрация: зрителей не пускают в зал с записывающими устройствами, а за экранами устанавливают камеры, которые могут распознать наличие любых таких устройств в зале.

Кстати, недавно главные герои фильма "Звезды по обмену" снялись в новом антипиратском ролике, где роль преступника сыграл Евгений Ермак — тот самый пират из легендарного "Досмотрите в полиции" от УАПА, на котором выросло целое поколение сознательных потребителей контента. В реальной жизни Евгений Ермак создает аудиовизуальные продукты и является режиссером нового анимационного сериала для подростков и взрослых "Академия Храбна".

Цель развлекательного ролика — еще раз напомнить зрителям о том, что незаконная запись фильма в кинотеатре — это кража, за которую, согласно статье 176 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.

Защита на YouTube

Впрактике FILM.UA на эту платформу выгружается чистовая версия фильма, без меток, а внутренние алгоритмы YouTube его анализируют. Это позволяет в дальнейшем определять аналогии и, в случае размещения подобного видео на другом канале, служба поддержки YouTube посылает предупреждение владельцу канала: удалить контент из-за угрозы блокировки или обратиться к правообладателю за официальным разрешением на распространение. Кроме того, дистрибьюторы и правообладатели других стран, с которыми сотрудничает FILM.UA, также отслеживают появление контента на посторонних каналах.

Тарас Колесник, администратор базы данных, менеджер по продажам и защите авторских прав FILM.UA Distribution, делится кейсом по фильму "‎Украденная Принцесса": "‎Помимо выгрузки на YouTube чистой версии фильма, для каждой из стран, куда продавали его, мы готовили англоязычную версию с пакетом материалов, где видео было несколько видоизменено, чтобы в дальнейшем, если вдруг оно появится на посторонних ресурсах, было понятно откуда произошла утечка. У нас была ситуация, когда во Франции фильм появился в открытом доступе. С помощью watermark удалось быстро найти источник".

Предотвращение допремьерной утечки кино и устранение последствий

Утечка контента до его премьеры — это самая желанная победа из мира онлайн-пиратства. Чтобы предотвратить это, Тарас Колесник дает следующие советы:

1. Не предоставлять работникам чистую версию фильмов, использовать только превью, причем разное для каждого, с определенной отметкой.

2. Для всех переводчиков/звукорежиссеров и других подрядчиков передавать превью с видимым watermark.

3. Открывать доступ к видеоматериалам только по индивидуальной ссылке, с возможностью просмотра без скачивания.

4. Если воровство все же произошло, Тарас Колесник советует использовать следующий алгоритм:

Для отслеживания контента работать с европейскими и украинскими партнерами, обязательно подключать к поискам человеческие ресурсы. Ведь пираты научились обходить программы и специальные боты, постоянно меняя алгоритмы своей работы.

Если видите контент на пиратском сайте, нужно сразу проверить их социальные сети, особенно Telegram — важно "взломать" путь распространения контента.

Удалять ссылки на контент на сервисах по сокращению ссылок, которыми часто пользуются пираты, чтобы обойти систему отправки жалоб.

Учесть необходимость использования VPN как инструмента для более объективной картины нарушений со стороны пиратов и распространения контента в другие страны мира.

Проверять ресурсы, которые подстраивают свои видеоплееры под официальный проигрыватель YouTube, или устанавливают его в свой плеер.

Выходить на связь с пиратами и предлагать "‎мягкую схему работы", в частности, официальный контент для размещения на их ресурсах. Это позволяет наладить с ними коммуникацию в направлении официального сотрудничества и избежать похищений в дальнейшем. Как результат таких переговоров — на ресурсах типа ex-fs часто можно увидеть "‎заблокировано по просьбе правообладателя". Ведь в дальнейшем, если обращение попадет в соответствующую инстанцию, угроза блокирования ресурса, который распространяет контент без соответствующих разрешений, неизбежна.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы "Чистое небо", к которой в начале 2021 года присоединилась FILM.UA, добавляет: "‎Развитие отечественной киноиндустрии, выход ее продуктов на международную аудиторию заставляют уделять еще больше внимания защите контента, особенно в условиях широкого распространения онлайн-кинотеатров. По опыту Инициативы могу сказать, что и мониторинг нелегальных ресурсов, и вышеназванные технологии защиты, и уголовные преследования, и стратегия создания неудобств для нелегальных платформ действительно работают. В сочетании с популяризацией легальных ресурсов, уверен, это поможет талантливому украинскому контенту быстрее покорить многих зрителей".

По ссылке можно ознакомится с перечнем легальных платформ, которые рекомендует антипиратская Инициатива "‎Чистое небо".

Автор: Григорий Бондарь