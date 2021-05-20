«Не будешь чистить зубы, появится кариес!» – так часто пугают детей. Однако даже у тех, кто следит за зубами, все равно диагностируется эта болезнь. Неужели никак не защититься от «кариозных монстров» и в чем состоит лечение кариеса, если проблема все-таки появилась, – про это знают стоматологи 32 Dent и отвечают на частые вопросы пациентов.
Почему появляется кариес
Сегодня уже точно установлено, что кариес вызывают бактерии Streptococcus mutans. Пусковым механизмом к размножению микроорганизмов служит брожение углеводов, которые содержатся в пище и остаются на эмали. Получается, практически каждый продукт – материнское молоко, конфеты, выпечка, фрукты и т. д. – может стать причиной развития кариеса в сочетании с недостаточной гигиеной полости рта. Этих условий уже достаточно, чтобы поразить зубы большинства людей на Земле.
Кстати, аргумент «я по три минуты чищу зубы дважды в день» не является 100%-ной защитой от кариеса. Даже после тщательной чистки зубной щеткой на зубах остается 25–30% бактерий. Полностью вычистить зубы, удалить налет и камень поможет только профессиональная чистка зубов.
Также кариес зубов появляется по следующим причинам:
- недостаточное содержание фтора в эмали;
- генетическая предрасположенность;
- вязкость и значительное количество слюны;
- ослабленный организм.
Как быстро развивается кариес
Скорость развития болезни зависит от участка зуба, интенсивности и продолжительности воздействия кислот на зубную эмаль. Как правило, кариес на зубах прогрессирует в течение четырех лет. Корневую часть зуба бактерии поражают в среднем за 2,5 года. Самые уязвимые – только что прорезавшиеся молочные зубы у детей: кариес развивается за 4–6 месяцев.
Стадии развития кариеса и симптомы
В зависимости от серьезности поражения эмали и дентина выделяют четыре стадии кариеса:
- Простой кариес, или стадия пятна. Никаких симптомов, кроме белого мелового пятна на эмали зубов.
- Поверхностный кариес. Из-за деминерализации эмали пятно становится шероховатым, зуб реагирует на изменение температуры, кислую и сладкую пищу.
- Средний кариес. Пятно темнеет до черно-коричневого цвета, боль становится сильнее, появляется чаще, продолжается дольше.
- Глубокий кариес. Дентин разрушается, появляется кариозная полость, в которой застревают остатки пищи. Если не начать лечение глубокого кариеса, болезнь часто приводит к пульпиту и удалению зуба.
Лечение кариеса в стоматологии
В случае с кариесом действует золотое врачебное правило: чем раньше обнаружена болезнь, тем проще и легче будет лечение. Например, на начальной стадии зуб даже препарировать не нужно: достаточно сошлифовать пятно и покрыть эмаль минерализирующим раствором.
Лечение поверхностного кариеса зависит от локализации проблемы. Применяются следующие методы: реминерализация, герметизация фиссур или пломбирование зуба.
Лечение кариеса средней и глубокой стадии заключается в удалении пораженного дентина и установке пломбы. Если кариес осложняется пульпитом, сначала проводится лечение корневых каналов и только потом корни и зуб пломбируются.
Любые сомнения по поводу кариеса – это основания сразу обратиться к врачу, ведь только стоматолог может отличить меловое пятно от некариозных поражений эмали, которые возникают, например, при флюорозе или гипоплазии. Кариес – не насморк, сам не проходит, поэтому любые изменения внешнего вида зуба, появление неприятных ощущений в области зуба должны насторожить и заставить немедленно записаться на прием в стоматологию. К счастью, сегодня кариес успешно лечится, и в 95% случаев зуб удается сохранить.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram