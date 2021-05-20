Кариесом – самой распространенной болезнью в мире – болеют 98% людей на планете: от годовалых малышей до долгожителей. Поэтому нужно знать, как распознавать, лечить и предупреждать этот недуг. Об этом и расскажут консультанты стоматологии 32 Dent.

«Не будешь чистить зубы, появится кариес!» – так часто пугают детей. Однако даже у тех, кто следит за зубами, все равно диагностируется эта болезнь. Неужели никак не защититься от «кариозных монстров» и в чем состоит лечение кариеса, если проблема все-таки появилась, – про это знают стоматологи 32 Dent и отвечают на частые вопросы пациентов.

Почему появляется кариес

Сегодня уже точно установлено, что кариес вызывают бактерии Streptococcus mutans. Пусковым механизмом к размножению микроорганизмов служит брожение углеводов, которые содержатся в пище и остаются на эмали. Получается, практически каждый продукт – материнское молоко, конфеты, выпечка, фрукты и т. д. – может стать причиной развития кариеса в сочетании с недостаточной гигиеной полости рта. Этих условий уже достаточно, чтобы поразить зубы большинства людей на Земле.

Кстати, аргумент «я по три минуты чищу зубы дважды в день» не является 100%-ной защитой от кариеса. Даже после тщательной чистки зубной щеткой на зубах остается 25–30% бактерий. Полностью вычистить зубы, удалить налет и камень поможет только профессиональная чистка зубов.

Также кариес зубов появляется по следующим причинам:

недостаточное содержание фтора в эмали;

генетическая предрасположенность;

вязкость и значительное количество слюны;

ослабленный организм.

Как быстро развивается кариес

Скорость развития болезни зависит от участка зуба, интенсивности и продолжительности воздействия кислот на зубную эмаль. Как правило, кариес на зубах прогрессирует в течение четырех лет. Корневую часть зуба бактерии поражают в среднем за 2,5 года. Самые уязвимые – только что прорезавшиеся молочные зубы у детей: кариес развивается за 4–6 месяцев.

Стадии развития кариеса и симптомы

В зависимости от серьезности поражения эмали и дентина выделяют четыре стадии кариеса:

Простой кариес, или стадия пятна. Никаких симптомов, кроме белого мелового пятна на эмали зубов. Поверхностный кариес. Из-за деминерализации эмали пятно становится шероховатым, зуб реагирует на изменение температуры, кислую и сладкую пищу. Средний кариес. Пятно темнеет до черно-коричневого цвета, боль становится сильнее, появляется чаще, продолжается дольше. Глубокий кариес. Дентин разрушается, появляется кариозная полость, в которой застревают остатки пищи. Если не начать лечение глубокого кариеса, болезнь часто приводит к пульпиту и удалению зуба.

Лечение кариеса в стоматологии

В случае с кариесом действует золотое врачебное правило: чем раньше обнаружена болезнь, тем проще и легче будет лечение. Например, на начальной стадии зуб даже препарировать не нужно: достаточно сошлифовать пятно и покрыть эмаль минерализирующим раствором.

Лечение поверхностного кариеса зависит от локализации проблемы. Применяются следующие методы: реминерализация, герметизация фиссур или пломбирование зуба.

Лечение кариеса средней и глубокой стадии заключается в удалении пораженного дентина и установке пломбы. Если кариес осложняется пульпитом, сначала проводится лечение корневых каналов и только потом корни и зуб пломбируются.

Любые сомнения по поводу кариеса – это основания сразу обратиться к врачу, ведь только стоматолог может отличить меловое пятно от некариозных поражений эмали, которые возникают, например, при флюорозе или гипоплазии. Кариес – не насморк, сам не проходит, поэтому любые изменения внешнего вида зуба, появление неприятных ощущений в области зуба должны насторожить и заставить немедленно записаться на прием в стоматологию. К счастью, сегодня кариес успешно лечится, и в 95% случаев зуб удается сохранить.

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Автор: Иван Бойко