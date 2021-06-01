Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЭУ) и ECOBUSINESS GROUP собрали более полсотни стейкхолдеров с успешными кейсами экологизации на онлайн-брифинге.

26 мая ПАЭУ и ECOBUSINESS GROUP впервые в Украине провели масштабный онлайн-брифинг стейкхолдеров зеленых изменений, в котором приняли участие представители компаний, городов и ТГ Украины. Мероприятие проведено в рамках ежегодного проекта «Экотрансформация», итоги которого будут традиционно подведены в конце года.

«Марафон с более чем полсотни позитивных новостей! Создаем возможности», – призывает основатель проекта Людмила Цыганок, СЕО Ecobusiness Group, Президент профессиональной ассоциации экологов Украины, и добавляет: «Инфопространство переполнено множеством экопроблем, нарушений и катастроф. Это выносит на повестку дня актуальные вопросы! Но в перенасыщении этого негатива может создаваться впечатление, что мы все бессильны, что государство проблемы игнорирует, а бизнес не понимает вызовов! Мы стремимся показать светлую сторону единого процесса зеленых изменений».

Модернизация и переходный этап к использованию современных технологий не могут быть реализованы моментально, скорее всего, они ориентированы на долгосрочную перспективу.

Украина нуждается в колоссальной модернизации!

Страны ЕС начали экологическую модернизацию еще в 80-90-х годах XX века при поддержке государства. Именно такой длительный комплексный процесс позволил европейской промышленности снизить энергопотребление и уменьшить влияние загрязняющих веществ на окружающую среду.

Странам ЕС понадобилось около 30 лет для достижения текущего уровня выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Природоохранные проекты, внедряемые во всех секторах экономики, были в значительной мере профинансированы благодаря государству и привлечению европейских инвестиций.

Как решают вопрос экомодернизации в Украине?

На виртуальном саммите Экотрансформаторов-2021 все стейкхолдеры зеленых изменений рассказали, над чем они работают сейчас, в период, когда ежемесячно новые требования и задачи заставляют трансформироваться еще стремительнее!

В саммите приняли участие: Scania Ukraine, «МакДональдз Украина», Biosphere Corporation, ООО «Сэм Экопак», Carlsberg Ukraine, Nestle, О.P.E organic, Барский машиностроительный завод, Recycling Solutions, Ecosoft, концерн «Stellantis в Украине», PepsiСo, АО «Банк «Львов», YASNO Efficiency, ЗАО «МХП», Kernel, Caparol Ukraine, ООО «Юрокейп Юкрейн И», INTERPIPE, ОАО «Запорожсталь», ЗАО «Укрграфит», Lenovo,«МНС-групп», ООО «СП «Нибулон», АО «ДТЭК Одесские электросети», DCH Steel, ОАО «Авдеевский коксохимический завод», «Центральный горно-обогатительный комбинат», ЧАО «МК «Азовсталь», проект «Лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) в Украине», выполняемый GIZ по поручению правительства Германии, проект «Консультирование предприятий по энергоэффективности», выполняемый GIZ GmbH по поручению правительства Германии, МК «Галичина», Helios Strategia, АО «Укргаздобыча», НАЭК «Энергоатом»/Хмельницкая АЭС, ДТЭК ВИЭ, ООО «КРИГЕР ЭНЕРГИЯ», Clear Energy, EDS Engineering, ОАО «Укртелеком», ОАО «Империал Тобакко Продакшн Украина», ООО «ЭКНИС-Инжиниринг», издательство «Ранок», TIU Canada, JYSK, КП «Горводоканал» Сумского городского совета, Славутичский городской совет, ЦЕРН, EM Group, ЧП ПКФ «Полимер», DeLamark, Let`s Do It, ООО «Студио Модерна», LoraShen, Global Economic Consulting Group, ООО «Cадок вишневый», компания «Солар Стальконструкция», Агрохолдинг «Галс Агро», ООО «Элементум Энерджи Украина».

Ecobusiness Group – организатор проекта «Экотрансформация», который уже четвертый год подряд популяризирует лучшие достижения в экологизации, ставит целью показать многогранность вызовов, возникающих перед всеми нами!

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Автор: Григорий Бондарь