Цена теста на пищевую непереносимость в Украине может превышать 10000 гривен – а вот стоит ли он этих денег, узнал УНИАН.

Даже опытный высококвалифицированный диетолог не скажет человеку, что такое правильное питание – конкретно для него. Для кого-то правильным будет вегетарианство, для кого-то – раздельное питание и т.д.

Правильный рацион для одного человека может оказаться неприемлемым для другого, например, если второй человек чем-то болен, у него есть аллергия или пищевая непереносимость.

Как отличить пищевую аллергию от пищевой непереносимости

Пищевая непереносимость – это не аллергия, а лишь повышенная чувствительность человека к какого-то определенному продукту или напитку.

Симптомы пищевой непереносимости проявляются как расстройства здоровья разной степени тяжести: это могут быть как довольно легкие боли в животе, так и уже серьезные последствия (например, следы крови в испражнениях).

Читайте такжеУченые установили, что сахар может привести к психическим отклонениям"Пищевая непереносимость – это вполне дозозависимое явление, которое регулируется количеством употребляемого продукта-провокатора, в отличии от аллергической реакции, при которой иммунный ответ организма появляется от микродозы аллергена", - уточнила в комментарии УНИАН Елена Зинченко, врач-диетолог, терапевт клиники диетологии Самойленко.

Говоря простым языком, если у человека пищевая аллергия – то ему достаточно съесть и пару грамм аллергена, чтобы тут же проявились симптомы (вплоть до отека Квинке или анафилактического шока – подробнее о них читайте ниже). А вот при пищевой непереносимости доза аллергена уже должна быть существенной: пары грамм организм даже не заметит, но большой объем аллергена также может спровоцировать аллергические или токсические реакции.

Как диагностировать пищевую непереносимость

Врачи так поясняют, в чем разница между аллергией и непереносимостью:

при пищевой аллергии реакция наступает стремительно (обычно не позднее, чем через два часа после того, как употребил аллерген);

при пищевой непереносимости наступает медленно, зато симптомы могут сохраняться даже несколько дней.

Основные аллергены при пищевой аллергии:

орехи (чаще всего это арахис);

яйца (перепелиные, куриные);

белок коровьего молока и, собственно, само коровье молоко (реже аллергеном выступает козье молоко);

соя;

морепродукты и ракообразные.

"При этом не всегда термическая обработка этих продуктов приводит к потере ими аллергенных свойств. К тому же пищевая аллергия ни коем образом не поддается никакой, так скажем, тренировке – это явление как раз больше относится к пищевой непереносимости", - уточнила семейный врач, врач общей практики Мария Плешакова.

Основные аллергены при пищевой непереносимости:

красители;

различные добавки к пище (например, глутамат натрия);

рыбные продукты или фрукты, в составе которых много гистамина.

Симптомы пищевой аллергии – это кожный зуд, отечность, сыпь, затрудненное дыхание или аллергический насморк, отёк Квинке или анафилактический шок.

Симптомы пищевой непереносимости – вздутие живота, мигрень, сонливость, диарея и общее недомогание.

"Есть истинная пищевая непереносимость – это целиакия (генетическое заболевание, при котором человек не переносит глютен), а есть псевдоаллергия. Самые распространённые псевдоаллергии – это непереносимость лактозы и гистаминовая непереносимость", - уточнила wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтеева в комментарии УНИАН.

В свою очередь Плешакова относит к пищевой непереносимости и недостатки ферментов – врожденные или приобретенные в течение жизни (например, лактозную недостаточность).

Как проявляется пищевая непереносимость

Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец пояснил, что пищевая непереносимость бывает двух видов – иммунная и неиммунная. При этом первый вариант встречается всего лишь примерно у 0,5% населения.

Иммунная непереносимость действительно подтверждается тестами – но назначать их должен исключительно врач, исходя из клинической картины и симптомов у пациента.

Неиммунная непереносимость (чаще всего это непереносимость лактозы, реже – фруктозы, еще реже – реакция на другие вещества) спокойно определяется по таким симптомам, как вздутие живота, тошнота и/или послабление стула (если человек переел вредных для него продуктов).

Кихтеева уточнила, что целиакия может протекать с выраженными симптомами (боли в животе, тошнота, вздутие, нарушение стула и др.), а может скрыто – и тогда заподозрить и поставить диагноз может только опытный специалист.

"Непереносимость лактозы можно заподозрить, если у человека после употребления молочных продуктов, особенно молока (в нем лактозы больше всего) развивается метеоризм, расстройство стула. Тогда и анализов никаких делать не нужно – клиническая картина "на лицо", и человеку нужно исключать молочные продукты", – пояснила Кихтеева.

Бывает, что симптомы смазаны: одни молочные продукты нормально переносятся, на другие кишечник реагирует повышенным газообразованием. В таком случае необходим генетический тест на переносимость лактозы и дыхательный тест, пояснила врач.

Читайте такжеАрбуз: польза и вред ягоды, как правильно выбиратьWellness-диетолог добавила, что непереносимость гистамина может проявляться по-разному: сыпь то появляется, то нет – причём не понятно, на какие именно продукты.

Появление сыпи, покраснения на коже/слизистых, зуда, головная боль, нарушение сна – все это могут быть симптомы непереносимости гистамина, рассказала эксперт.

"Гистамин есть в продуктах питания – это вина, шампанское, выдержанные сыры, сухофрукты, консервы, все продукты длительного хранения. И если вы съедаете что-то из вышеперечисленного и появляется дискомфорт – возможно это проявление непереносимости на гистамин. Достоверно можно проверить с помощью проб на гистамин, анализа на фермент перерабатывающий гистамин и микрофлору. Назначает такие анализы врач", - также подчеркнула Кихтеева.

Пищевая непереносимость: сколько стоит тест и что он дает

Купить тест на пищевую непереносимость можно и за 320 грн (тест-полоски – в аптеке), и за 4767 грн (на prom.ua, например, именно столько стоит экспресс-тест для определения пищевых аллергенов). Последняя цена уже определенно кусается. Но есть цены и выше.

Как уточнила Кихтеева, сейчас популярны анализы на иммуноглобулины G, цена которых – от 300 евро и выше.

"Сейчас еще очень модные анализы на иммуноглобулины G: они помогают определить продукты, которые вы индивидуально не переносите, и такие продукты могут вызывать хроническое воспаление. Но так как нет большой научной доказательной базы таких исследований, а стоят они от 300 евро (порядка 10000 гривен по нынешнему курсу – ред.) и выше, то я в своей практике использую такой метод выявления пищевой непереносимости, как элиминационно-провокационную диету. Это бесплатная и лучшая диагностика на сегодняшний день любой аллергии", - рассказала Кихтеева.

Существуют и другие тесты на пищевую непереносимость. Но их эксперты также считают не слишком надежными.

"Аллергопанель (АЛЕКС 2 тест) не несет никакой достоверной информации о наличии непереносимости. Это обычные антитела, которые вырабатываются вашим организмом при контакте с продуктом. То есть, если вы любите и едите много шампиньонов, например, не удивляйтесь, что они будут в красной зоне", - пояснила в свою очередь Зинченко.

При этом она подчеркнула, что существуют и продукты, которые за счет содержания такого биогенного амина как гистамин, могут вызывать ту самую непереносимость. Этот перечень имеет открытый доступ, и на них стоит обращать внимание при появлении вышеуказанных симптомов.

"Но анализ здесь не нужен. Только заметки в телефоне или блокнот с ручкой для ведения пищевого дневника и отслеживания реакции. При исключении возможного виновника позитивный эффект наступит уже в первые дни", - добавила Зинченко.

Не слишком полезной тратой денег, времени и сил считает тесты на пищевую непереносимость и президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.

"Тесты, которые проводятся генетически, они вообще не говорят о том, есть у человека непереносимость лактозы или ее нет. Они говорят, что у человека есть полиморфин генетический, который когда-нибудь может реализоваться в виде непереносимости лактозы. Которая опять же проявится на употребление большого количества молочных продуктов", - пояснил Швец.

В свою очередь непереносимость фруктозы чаще всего можно диагностировать по послаблению стула и некоторым другим симптомам, добавил глава украинских диетологов. По его словам, в этом случае более информативен водородный дыхательный тест.

Чем опасны тесты на пищевую непереносимость

В общем и целом, большинство современных экспертов считают тесты на пищевую непереносимость необязательными для постановки диагноза. А президент Ассоциации диетологов нашей страны даже считает, что они в определенной степени вредны.

Читайте такжеНазваны пять лучших продуктов для развития детского мозга"Самый тревожный тренд на сегодняшний день – это то, что родителей детей, у которых бывают тревожные симптомы в виде послабления стула и тяжести после еды (что совершенно нормально и иногда случается у детей) – такие родители идут искать у детей болезни. И некоторые медицинские кадры им в этом способствуют. Вот они и проводят такие генетические тесты. Там находятся определенные полиморфизмы – и говорят, что у ребенка есть непереносимость лактозы, хотя тот может спокойно пить молоко, у него нет никаких симптомов. И дальше этого ребенка родители начинают кормить безлактозными продуктами", - рассказал Швец.

Подобная ситуация оборачивается как минимум двумя негативными последствиями. Во-первых, ребенок теряет в социализации (ведь он уже "не такой, как все"). Во-вторых, он теряет из-за того, что не потребляет молочные продукты, а, значит, его организм недополучает калий, кальций и другие полезные вещества.

"Это очень плохая тенденция", - подчеркнул Швец.

Автор: Диана Беловодская