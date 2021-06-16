Решились на замену старых окон, которые не обеспечивают должное качество тепло- и шумоизоляции или подыскиваете красивые новые окна в собственный дом? «Лінія Вікон» — компания с 15-летним опытом по производству и установке пластиковых окон. Также перед тем как заказать установку окна в Киеве, можно рассчитать примерную стоимость изделия в нашем онлайн-калькуляторе.

Современные технологии и инновационное оборудование позволяют производить пластиковые окна, соответствующие следующим характеристикам:

Функциональность. Окна могут производиться с дополнительными замками, фурнитурой, количеством створок, принципом открывания/закрывания и т. д.

Удобство. Изделия не требуют специального ухода и просты в эксплуатации. Окна не придется ежегодно красить или чистить от коррозии.

Безопасность. Разбить металлопластиковое окно очень сложно, а вытянуть его из оконной рамы или открыть с наружной стороны практически невозможно. Также изделия соответствуют нормам пожарной безопасности.

Универсальность. Подобрать дизайн окна и цветовую гамму рамы можно к абсолютно любому архитектурному строению, как к исторической памятке, так и к ультрасовременной высотке.

Долговечность. Пластиковые окна не меняют форму и не теряют степень прозрачности стеклопакета. В среднем такие изделия могут прослужить 75 и более лет.

Для расчета стоимости и заказа окон в Киеве в нашей компании предусмотрена услуга бесплатного замера.

Виды металлопластиковых окон

В зависимости от величины оконного проема рекомендуется подбирать и вид конструкции:

для небольших проемов можно использовать одностворчатые виды окон, с глухими или поворотно-откидными створками;

для стандартных проемов рекомендуется использовать двустворчатые окна, которые отлично дополняют общий вид внутри и снаружи помещения;

трех- и четырехстворчатые окна целесообразно применять для больших оконных проемов.

Любую дополнительную информацию по выбору и изготовлению пластиковых окон можно получить у наших менеджеров, которые уже успешно приняли и выполнили более 25 тыс. заказов на производство и монтаж окон.

Преимущества сотрудничества

Мы команда профессионалов, поэтому точно знаем, как важен индивидуальный подход к каждому клиенту и его заказу. Среди главных и неизменных преимуществ нашей компании:

собственное производство пластиковых окон любой сложности;

полное сопровождение проекта от замеров до гарантийного обслуживания;

предоставление услуг по ремонту и профилактическому обслуживанию окон;

доступная цена, гибкие условия рассрочки, проведение акций и специальных предложений.

Все услуги компании предоставляются высококвалифицированными специалистами, а проекты подлежат бесплатному гарантийному обслуживанию в течении 5 лет. «Лінія Вікон» — завод-производитель окон, надежный партнер в обустройстве комфортного, безопасного и энергосберегающего пространства.

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Автор: Иван Бойко