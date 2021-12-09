Коллекция одесского филателиста Дмитрия Френкеля стала второй из 500 участников на европейской выставке в Афинах.

В Афинах завершилась знаковая для коллекционеров со всей Европы филателистическая выставка "NOTOS 2021".

Это одно из первых событий для коллекционеров, с начала пандемии, которое проходило оффлайн, пишет Думская.

На выставке было представлено около 500 коллекций со всего мира, а пять из них презентовали украинцы. Один из них - одессит Дмитрий Френкель — получил оценку жюри в 96 баллов из 100 и был номинирован на Гран-при, где выбирали лучшие из лучших.

Коллекция Дмитрия Френкеля "Марки пошлины при заграничном обмене РСФСР и СССР 1922-1938"

Впервые за 30 лет украинская филателия получила такое признание в Европе. Дмитрий Френкель занял второе место и был номинирован на Гран-при выставки с коллекцией "Марки пошлины при заграничном обмене РСФСР и СССР 1922-1938".

Отметим, что коллекция одессита набрала семь голосов при голосовании на Гран-при, в то время как за обладателя Гран-при представителя Турции Джозефа Хакми проголосовали 8 членов жюри, а за бронзового призера отдали свои голоса три эксперта.

Об увлечении филателией Дмитрий Френкель рассказывает как о любимом хобби, которое с ним всю жизнь.

"Я увлекся филателией еще с детства, это хобби открыл для меня отец. В советское время он коллекционировал, но на дилетантском уровне, собирал коллекции непрофессионально. Мой отец просто покупал коллекции, когда ездил по СССР, обменивал, продавал что-то и собирал так свою коллекцию. Я же начал собирать марки с 1984 года. И тоже очень сильно увлекся этим. В 1990 году купили большую коллекцию у одессита Игоря Морозова и моя коллекция стала знаковой. В то же время, в 90-х годах мое увлечение марками отошло на второй план, так как мы создавали второе мое любимое дело — одесскую сеть супермаркетов "Обжора".

На формирование команды, налаживания процессов уходило очень много времени, поэтому сеть заняла первый приоритет. К развитию же коллекции я вернулся в 2002 году, когда первый раз принял участие в национальной украинской выставке, которая проходила в Одессе. Сегодня у меня, например, есть три коллекции в разных классах, которые имеют высшую награду — отмечены Большой золотой медалью на всемирных выставках. Такого нет ни у кого на территории СНГ", — поясняет одессит.

Коллекция Дмитрия Френкеля "Международная авиапочта Российской империи, РСФСР, СССР 1870-1941"

Напомним, что Дмитрий Френкель известен в Одессе и Украине не только как филателист, но и как основатель сети супермаркетов по-одесски "Обжора". Эта региональная сеть уже 26 лет радует жителей города широким выбором, комфортными покупками, одесским колоритом и радушием.

Также были отмечены и другие украинские филателисты: одессит Павел Ганиченко с коллекцией "Золотой стандарт" на почтовых отправлениях 1923-1934" получил Позолоченную медаль; днепрянин Виталий Малов с коллекцией "СССР 1939-1941, почтовые услуги на присоединенных западных территориях" получил Большую позолоченную медаль; а киевлянин Сергей Черных за коллекцию "Украина 1918. Надпечатки "трезубец", на марках Российской империи" был отмечен Золотой медалью.

Коллекция Сергея Черных "Украина 1918. Надпечатки "трезубец", на марках Российской империи"

Мы разузнали, как украинские филателисты готовились к участию.

"Каждая страна присылает заявки для выставления экспонатов — почтовых марок или конвертов, наклеенных на листы (эти листы выставляются на стенды). Соревнование проходит таким образом — жюри ходит от стенда к стенду и оценивает коллекции каждого участника, в зависимости от классов. Вся выставка разбита по таким классам, в каждом классе есть свое жюри, и они ходят по выставке и оценивают коллекции.

После того, как они собираются в комнате жюри, выставляют оценки. После всех оценок, выбирают лучшие три коллекции в национальном классе. А самая главная награда на выставке — это Гран-при. И есть национальное Гран-при. В данном случае мы были в Греции, поэтому отмечали лучшую коллекцию Греции. А есть интернациональное Гран-при — это лучшая коллекция Европы. Именно на эту самую высокую награду и была номинирована моя коллекция. Можно сказать, мы заняли 2 место среди всех на европейской выставке", — поясняет Дмитрий Френкель.

Украинские коллекционеры постоянно участвуют в выставках.

"Я возглавляю Ассоциацию филателистов Украины, которая объединяет более 2 500 коллекционеров. За год до проведения выставки наша Ассоциация получает приглашение и пересылает его всем членам организации, у которых есть экспонаты, которые можно показывать на этой международной выставке. Желающие заполняют заявки, мы отправляем их в оргкомитет выставки, который отбирает лучшие по их мнению коллекции, которые можно показать на выставке. После этого происходит оплата за экспонирование и участники готовят свои коллекции. Такая подготовка включает изучения марок, описание истории, а также оформление — подписи. Например, чтобы напечатать, все выклеить уходит несколько месяцев. Также необходимо изучать всю литературу, которая издана по этому поводу, сделать правильные выводы — указать, что ты исследовал этот вопрос и нашел какие-то вещи не описанные в литературе на сегодняшний момент. Эта работа оценивается отдельно.

Заявить об Украине, об украинской филателии — одна из наших задач на каждой выставке. Например, на "NOTOS 2021" в Афинах была представлена коллекция "Украина 1918. Надпечатки "трезубец", на марках Российской империи" — это первые украинские марки. Конечно, как таковых марок украинских еще не было выпущено, но напечатывались трезубцы на марках РИ. И коллекция набрала 91 балл из 100 и получила золотую медаль.

Безусловно, мы стараемся, чтобы как можно больше коллекций было посвящено Украине. Мы гордимся нашими достижениями и что в этом году впервые за 30 лет удалось получить такие высокие награды. Ежегодно в Украине Ассоциация филателистов организовывает национальные выставки, это является своеобразным отбором для участия в международных выставках. В 2022 году запланировано две таких выставки: с 25 по 29 мая в Киеве (Крещатик, 22) и с 29 сентября по 2 октября в Полтаве. Приглашаем всех желающих посетить наши выставки и приобщится к филателии. Подробности на сайте Ассоциации филателистов Украины", — резюмирует Дмитрий Френкель.

Автор: Григорий Бондарь