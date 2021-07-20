Свадьба пары состоялась в Грузии.

Победительница восьмого сезона романтического шоу "Холостяк" Иванна Гончарук вышла замуж.

Как повелось, избранником Иванны стал не ее герой шоу Рожден Ануси, а Павел Забокрицкий, с которым девушка познакомилась в Турции. Их свадьба состоялась в Грузии, в городке Сигнаги. Видео с церемонии девушка опубликовала в своем Instagram.

Из "сторис" девушки в соцсети следует, что вместе с возлюбленными на церемонии также присутствовали их близкие друзья.

Читайте такжеКсения Мишина показала, как снимает стресс в оккупированном Крыму после расставания с ЭллертомОтметим, что жительница Луцка Иванна Гончарук стала победительницей восьмого сезона романтического реалити "Холостяк" в 2018 году. Именно ей досталось заветное кольцо, которое Рожден Ануси вручил девушке на последнем свидании, на Бали.

После этого их пути разошлись. Сейчас Рожден одинок и занимается карьерой.

Напомним, что всего несколько дней назад известная украинская актриса и "холостячка" Ксения Мишина объявила о расставании с возлюбленным Александром Эллертом.

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Автор: Иван Бойко