Приметы про половник могут сулить как радость, так и горе – главное тут местоположение самого половника.

Половник есть в каждом доме. Не стаканом же суп в тарелку наливать? Но далеко не каждый знает, сколько примет с этим обычным предметом домашней утвари связано. Например, почему нельзя оставлять половник в кастрюле с супом или борщом. Или к чему падает половник на пол – что это за примета? Кто в дом нагрянет?

У наших предков с половником было связано немало примет. Причем весьма важных для быта и кармана. Ведь в большинстве случаев приметы про половник сулят бедность и голод семье, где неправильно обращаются с этим предметом обихода. И этому даже есть современное научное обоснование.

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле и есть половником из кастрюли

Считается, что если хозяйка периодически забывает половник в кастрюле – это к бедности и голоду. Приличная еда, мол, в таком доме водиться скоро перестанет. По сути, это даже можно научно обосновать. Ведь забытый в кастрюле половник – это:

лишние бактерии и перенос микробов – что грозит дисбактериозом и другими проблемами с ЖКТ;

такой суп/борщ быстрее скисает;

кастрюлю труднее размещать в холодильнике;

лишний запах: блюдо в приоткрытой кастрюле может впитать в себя запах других продуктов на кухне или в холодильнике;

сам половник будет труднее мыть (то есть на него израсходуется больше моющих средств или даже придется менять сам половник: если, к примеру, пластиковый половник окрасился из-за свеклы в борще).

По этим же причинам нельзя есть половником (ложкой) из кастрюли.

Приметы фэншуй также запрещают хранить еду (которая олицетворяет стихию пищи-Земли) и половник (стихия Металла) вместе, так как они находятся в конфликте друг с другом.

Есть и примета про половник, на котором имеются царапины или искривления: пользование таким половником якобы грозит ссорами в семье.

Упал половник: что об этом говорят приметы

Приметы велят в этом случае ждать гостей. Либо парня (так как слово "половник" – мужского рода), либо пышногрудую даму (из-за округлых форм половника). А то и шумную компанию – на которую понадобится много угощения (чтоб сразу половником насыпать пришлось).

Но если с полом и числом гостей приметы про упавший половник не определились, то в одном они все сходятся однозначно: гость это будет приятный и угощать его хозяева будут искренне и от души.

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Автор: Диана Беловодская