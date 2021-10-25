Сегодня существует 6 поколений газового оборудования для автомобилей. Первые 2 выделяются на фоне остальных тем, что они могут быть установлены только на авто с карбюраторным впрыском. ГБО 3 поколения можно считать переходным. Последние 3 могут устанавливаться на автомобилях с инжектором. Однако самым лучшим вариантом для авто, оснащенного инжектором, является газоболонное оборудование 4 поколения, цена которого приемлемая, а преимуществ много. Более того, предшественники 4 версии уже сильно устарели, поскольку там используются механические форсунки. В современных агрегатах вы можете встретить только электромагнитные форсунки.

Преимущества ГБО 4 поколения

Существует множество причин для монтажа газового оснащения, и вот некоторые из них:

Из-за того, что происходит переход с бензина на газ, вы ощутите значительную экономию денег. Даже несмотря на то, что мощность авто после такого перехода уменьшится, беспокоиться все равно не стоит, ведь снижение идет максимум на 5%. Но, если качественно настроить систему, то заметить разницу будет очень трудно. Вы забудете про такое явление, как постоянные хлопки глушителя во время работы мотора. Никаких ограничений на использование нет. Вы можете монтировать систему на любой автомашине, оснащенной инжектором. При этом сам монтаж крайне простой и не займет много времени. Управление системой автоматизировано. Водителю даже ничего не нужно предпринимать для нормальной работы оборудования.

Какое топливо используется

Для ГБО 4 используется либо сжатый, либо сжиженный газ. Но чаще всего в оборудовании находит применение смесь пропана и бутана. Она выделяется тем, что является органическим соединением, которое не обладает запахом.

Переключение с бензина на газ

Газобаллонное оборудование 4 поколения запускается только тогда, когда двигатель достиг заранее установленного числа оборотов. Если же вы хотите переключиться прямо во время стоянки, то это тоже возможно. Для этого мотор должен нагреться до определенной температуры. Если вы хотите очень просто переключаться между разными режимами работы, то вам подойдет сенсорный переключатель, который вам установят при обращении в сервис "Время газа".

Всю необходимую информацию о режиме работы системы вы можете посмотреть на индикаторе. Если вдруг баллон закончится, то вы все равно сможете продолжить движение, ведь ГБО самостоятельно переключится на работу от бензина.

ГБО 4 решает сразу несколько проблем. В целом, это практичный элемент, который должен быть установлен в каждом авто с инжектором. Чтобы получить максимальный эффект от использования, обращайтесь в проверенный сервисный центр с гарантийным обслуживанием.

Автор: Иван Бойко