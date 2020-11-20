19-20 ноября 2020 года прошла конференция “Внедрение комплексного сексуального образования и принципов гендерного равенства: перспективы в Украине 21 века” с международным участием, во время которой обсуждалась роль комплексного сексуального образования (КСО) в развитии ключевых компетенций молодежи в сферах охраны здоровья, безопасности и социального благополучия.

Также было презентовано результаты исследования “Осведомленность и отношение учителей и родителей к комплексному сексуальному образованию”, которое проводилось при поддержке Министерства образования и науки Украины Аналитическим центром Cedos в партнерстве с Исследовательским агентством Info Sapiens по заказу UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения.

Результаты исследования показывают, что на пути внедрения КСО до сих пор существуют барьеры, в частности стереотипы и мифы об ее контенте, недостаток осведомленности касательно мировых исследований, которые доказывают ее эффективность.

“Открытый диалог между взрослыми и детьми - один из самых важных инструментов, который позволяет предвидеть и защитить ребенка от нежеланной информации. Мы должны понимать и нести ответственность за будущее подрастающего поколения - не откладывать важные темы для разговоров на потом” - отметила руководитель экспертной группы по вопросам школьного образования МОН Оксана Савицкая.

“Комплексное сексуальное образование - это перекресток, на котором пересекаются образование и охрана здоровья. Оно обеспечивает детей и подростков знаниями и навыками, которые позволяют им реализовывать свое здоровье и права, помогает им принимать жизненные решения касательно их физического и эмоционального благополучия, таких важных навыков как критическое мышление, общение, саморазвитие, уверенность в себе и принятии решений, умение быть ответственными и проявлять эмпатию” - сказал Хайме Надаль, глава Представительства UNFPA в Украине.

Так, большинство родителей и учителей положительно относятся к неформальному комплексному сексуальному образованию в семье и на внешкольных мероприятиях. Семья, в которой воспитывается ребенок, должна обеспечивать сексуальное образование - такую позицию поддерживают 89% родителей и 92% учителей. Вместе с тем, значительно меньше матерей и отцов (48%) положительно относятся к участию их ребенка в соответствующих неформальных мероприятиях вне школы, например, в тренингах, лекциях, онлайн-курсах.

Почти 84% родителей и учителей считают, что в школах должно быть сексуальное образование. Эти данные поддерживаются тем, что родители не уверены в своих знаниях и не всегда готовы обсуждать это со своими детьми.

В то же время, учителя преимущественно положительно оценивают свою готовность к реализации сексуального образования в школах - приблизительно 40% уверены в своих знаниях. Но ситуация с готовностью отличается в опросах на фокус-групповых дискуссиях - некоторые транслировали мифы и стереотипы. Например, 62% опрошенных учителей убеждены, что девочки, которые носят короткую одежду и макияж этим провоцируют мальчиков к активным ухаживаниям, что аборты должны быть запрещены в Украине - 33%, негетеросексуальная ориентация нуждается в лечении - 36%, а дети с ВИЧ не должны учиться вместе с другими детьми - 19%. При этом 91% учителей имеют запрос касательно собственной подготовки, сопроводительных материалов и поддержки со стороны Министерства и других участников образовательного процесса.