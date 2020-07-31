ТОП-5 смартфонов Мейзу 2020

Компания «Цифра» подготовила подборку лучших моделей смартфонов Meizu.

Meizu X8

Смартфон может похвастаться поддержкой цветового пространства NTSC в 83%, что позволяет рассмотреть буквально каждую деталь картинки.

Работает на процессоре Snapdragon 710, в паре с искусственным интеллектом Hexagon 685 AI, что позволяет быстро обрабатывать данные и демонстрировать отличный баланс между автономностью и производительностью. Объем памяти — 4/64 Гб или 6/128 Гб.

Фотосъемка ведется на сдвоенную камеру с разрешением 12 + 5 Мп, есть три режима: боке, HDR, панорама.

Преимущества модели:

низкая цена;

процессор Snapdragon 710;

камера с искусственным интеллектом;

фронтальная камера 20 Мп;

большой 6,2-дюймовый FullHD-экран.

Недостатки:

корпус из поликарбоната;

операционка FlymeOS не обновляется.

Meizu 16X

Компания «Цифра» включила данный смартфон в свой рейтинг. Это отличный смартфон с большим экраном 6’’ и неплохими камерами: 12 + 20 Мп. За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon 710, работающий на частоте 2,2 ГГц. Объем памяти — 6/64 Гб. За автономность смартфона отвечает аккумулятор 3 100 мАч.

Преимущества:

недорогой;

подэкранный сканер;

отличный AMOLED-экран;

оптическая стабилизация;

селфи-камера 20 Мп;

Snapdragon 710 и 6 Гб ОЗУ.

Недостатки:

автономность;

отсутствие NFC-модуля.

Meizu 16T

Телефон из стекла и металла с тонкими рамками Meizu 16T получил OLED-экран 6,5’’ с FullHD-разрешением, благодаря чему картинка яркая и детализированная. За разблокировку гаджета отвечает дактилоскопический датчик, встроенный в экран. Объем оперативки 6/8 Гб.

Фотовозможности устройства представлены тройной камерой 12 + 8 + 5 Мп. Разрешение селфи-камеры составило 20 Мп.

Плюсы модели:

топовый чип Snapdragon 855;

аккумулятор 4 500 мАч;

сканер в экране;

стереозвук.

Недостатки:

оболочка Flyme;

отсутствие NFC.



Meizu M10

Стильный бюджетник с экраном 6,5’’, защитным стеклом Gorilla Glass и процессором Mediatek Helio P25. Объем памяти составляет 3/32 Гб.

С Meizu M10 получил тройную камеру с объективами 13 + 2 + 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

Преимущества:

аккумулятор 4 000 мАч;

хорошая селфи-камера;

доступная стоимость;

6,5-дюймовый дисплей.

Недостатки:

не лучший чипсет;

мало памяти.

Meizu 15

В Meizu 15 используется AMOLED-экран от Samsung диагональю 6,5’’ и процессор от Samsung — Exynos 8895. Есть быстрая зарядка, технология распознавания лица и сканер отпечатка пальцев.

Для качественных фотоснимков телефон получил фоточувствительный элемент, продвинутую камеру и эффекты AI Smart Beauty, моментально улучшающие снимок.

Преимущества:

современный дизайн;

два громких стереодинамика;

технология распознавания лица;

отличная камера;

ускоренная подзарядка.

Недостатки:

отсутствует NFC;

распознавание по лицу срабатывает не сразу;

нет защиты от воды;

аккумулятор недостаточно емкий для начинки.

Приобрести понравившийся смартфон Мейзу можно на сайте Y.ua.

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