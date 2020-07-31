ТОП-5 смартфонов Мейзу 2020
Meizu X8
Смартфон может похвастаться поддержкой цветового пространства NTSC в 83%, что позволяет рассмотреть буквально каждую деталь картинки.
Работает на процессоре Snapdragon 710, в паре с искусственным интеллектом Hexagon 685 AI, что позволяет быстро обрабатывать данные и демонстрировать отличный баланс между автономностью и производительностью. Объем памяти — 4/64 Гб или 6/128 Гб.
Фотосъемка ведется на сдвоенную камеру с разрешением 12 + 5 Мп, есть три режима: боке, HDR, панорама.
Преимущества модели:
- низкая цена;
- процессор Snapdragon 710;
- камера с искусственным интеллектом;
- фронтальная камера 20 Мп;
- большой 6,2-дюймовый FullHD-экран.
Недостатки:
- корпус из поликарбоната;
- операционка FlymeOS не обновляется.
Meizu 16X
Компания «Цифра» включила данный смартфон в свой рейтинг. Это отличный смартфон с большим экраном 6’’ и неплохими камерами: 12 + 20 Мп. За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon 710, работающий на частоте 2,2 ГГц. Объем памяти — 6/64 Гб. За автономность смартфона отвечает аккумулятор 3 100 мАч.
Преимущества:
- недорогой;
- подэкранный сканер;
- отличный AMOLED-экран;
- оптическая стабилизация;
- селфи-камера 20 Мп;
- Snapdragon 710 и 6 Гб ОЗУ.
Недостатки:
- автономность;
- отсутствие NFC-модуля.
Meizu 16T
Телефон из стекла и металла с тонкими рамками Meizu 16T получил OLED-экран 6,5’’ с FullHD-разрешением, благодаря чему картинка яркая и детализированная. За разблокировку гаджета отвечает дактилоскопический датчик, встроенный в экран. Объем оперативки 6/8 Гб.
Фотовозможности устройства представлены тройной камерой 12 + 8 + 5 Мп. Разрешение селфи-камеры составило 20 Мп.
Плюсы модели:
- топовый чип Snapdragon 855;
- аккумулятор 4 500 мАч;
- сканер в экране;
- стереозвук.
Недостатки:
- оболочка Flyme;
- отсутствие NFC.
Meizu M10
Стильный бюджетник с экраном 6,5’’, защитным стеклом Gorilla Glass и процессором Mediatek Helio P25. Объем памяти составляет 3/32 Гб.
С Meizu M10 получил тройную камеру с объективами 13 + 2 + 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.
Преимущества:
- аккумулятор 4 000 мАч;
- хорошая селфи-камера;
- доступная стоимость;
- 6,5-дюймовый дисплей.
Недостатки:
- не лучший чипсет;
- мало памяти.
Meizu 15
В Meizu 15 используется AMOLED-экран от Samsung диагональю 6,5’’ и процессор от Samsung — Exynos 8895. Есть быстрая зарядка, технология распознавания лица и сканер отпечатка пальцев.
Для качественных фотоснимков телефон получил фоточувствительный элемент, продвинутую камеру и эффекты AI Smart Beauty, моментально улучшающие снимок.
Преимущества:
- современный дизайн;
- два громких стереодинамика;
- технология распознавания лица;
- отличная камера;
- ускоренная подзарядка.
Недостатки:
- отсутствует NFC;
- распознавание по лицу срабатывает не сразу;
- нет защиты от воды;
- аккумулятор недостаточно емкий для начинки.
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