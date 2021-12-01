Нередко на первом свидании случаются казусы, а не обдуманные фразы и шутки и вовсе могут все испортить.

Первое свидание – возможность показать себя с лучшей стороны и произвести максимально хорошее впечатление. Иногда буквально одна фраза может все испортить и тогда приглашения на второе свидание может и не быть.

Всем нам знакомы ситуации, когда буквально хочется сбежать со свидания. Негативное впечатление может оставить неуместная шутка или высказывание о внешности, пошлые фразы и предложения, шутки в адрес родственников или окружающих людей.

В сети рассказали, какие фразы могут безнадежно испортить первое свидание:

Надеюсь, ты не против, но я пригласил маму к нам на ужин... Ты мне как брат/сестра Ты ведь знаешь, что у меня есть парень/девушка? Я рада, что я могу провести время с таким хорошим другом, как ты Если бы я сказал, что у тебя красивое тело, ты бы разделась и потанцевала? Я забыл/забыла свой кошелек Подожди, жена/муж звонит Я собираюсь наделать в штаны Я скучаю по своему бывшему/бывшей Ты напоминаешь мне моего отца

В любовных делах ошибки может сделать каждый, поэтому не стоит переживать из-за пустяков. В то же время в общении с понравившимся человеком все же стоит быть аккуратнее и думать прежде, чем говорить.

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Автор: Анастасия Горбачева