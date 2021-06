А все из-за ее нового клипа на песню Lost Cause.

Известную певицу Билли Айлиш обвинили в квирбейтинге из-за клипа, в котором она вместе с другими девушками танцует, бегает, играет, есть закуски и они вместе лежат на кровати.

Об этом сообщает Dazed.

Поклонники считают, что Айлиш таким образом якобы изобразила себя лесбиянкой, хотя таковой не является. Еще одним поводом для обсуждения стал комментарий Билли к бэйкстейджу клипа: "Я люблю девушек".

Некоторые фаны предположили, что таким заявлением Билли совершила каминг-аут и признала себя лесбиянкой. Впрочем, это уже не первый случай.

В 2019 году поклонники критиковали трек Wish you were Gay, где Билли поет: "Не говори, что я не в твоем вкусе, просто скажи, что я не той сексуальной ориентации".

Отметим, квирбейтинг - это приём намеренного использования авторами произведений массовой культуры намёков на гомосексуальность персонажей в целях усиления привлекательности своего продукта для представителей ЛГБТ без явного показа однополых отношений.

Автор: Диана Могилевич