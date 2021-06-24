Никому не верьте и подвергайте сомнению все, что говорят окружающие.

Сегодня над Землей взойдет полная Луна. Первое полнолуние лета 2021 года будет проходить под эгидой знака Зодиака Козерог.

Астрологи рассказали, что можно и что нельзя делать в этот день.

Что можно делать в Полнолуние 24 июня

Полнолуние - отличное время, чтобы заняться уборкой. Это поможет обновить энергетику вам и вашим близким.

Читайте такжеРетроградный Меркурий завершается 23 июня: какие перемены ждут знаки ЗодиакаТакже день хорошо подходит для планирования как на неделю, так и на месяц вперед.

Сегодня четко следуйте плану на день и старайтесь от него не отклоняться. В полнолуние не стоит идти на авантюры.

Что нельзя делать в Полнолуние 24 июня

Не стоит переутомляться. Есть риск увлечься делами настолько сильно, что последствием станет выгорание и упадок сил.

Звезды не рекомендуют сегодня путешествовать. Полная Луна в девятом доме гороскопа не способствует успешным поездкам.

Никому не верьте и подвергайте сомнению все, что говорят окружающие. Доверяйте лишь тому, что видите, и тому, во что верите сами. Старайтесь при этом не лгать и сами.

Будьте реалистами и не принимайте желаемое за действительное. Не стоит жить пустыми мечтами.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко