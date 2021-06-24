Сегодня над Землей взойдет полная Луна. Первое полнолуние лета 2021 года будет проходить под эгидой знака Зодиака Козерог.
Астрологи рассказали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Что можно делать в Полнолуние 24 июня
Полнолуние - отличное время, чтобы заняться уборкой. Это поможет обновить энергетику вам и вашим близким.
Читайте такжеРетроградный Меркурий завершается 23 июня: какие перемены ждут знаки ЗодиакаТакже день хорошо подходит для планирования как на неделю, так и на месяц вперед.
Сегодня четко следуйте плану на день и старайтесь от него не отклоняться. В полнолуние не стоит идти на авантюры.
Что нельзя делать в Полнолуние 24 июня
Не стоит переутомляться. Есть риск увлечься делами настолько сильно, что последствием станет выгорание и упадок сил.
Звезды не рекомендуют сегодня путешествовать. Полная Луна в девятом доме гороскопа не способствует успешным поездкам.
Никому не верьте и подвергайте сомнению все, что говорят окружающие. Доверяйте лишь тому, что видите, и тому, во что верите сами. Старайтесь при этом не лгать и сами.
Будьте реалистами и не принимайте желаемое за действительное. Не стоит жить пустыми мечтами.
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