Июньское полнолуние часто называют клубничным, ведь именно в это время созревает данная ягода.

Через несколько дней над Землей взойдет полная Луна. Первое полнолуние лета 2021 года будет проходить под эгидой знака Зодиака Козерог.

Полнолуние – фаза Луны, когда она находится в противостоянии с Солнцем, и к Земле обращено освещенное ее полушарие. Луна при этом напоминает правильный ярко освещенный диск.

Момент полнолуния является пиком роста Луны. Может показаться, что она значительно выросла в размерах. На самом же деле ночное светило в это время расположено в противоположном от Солнца направлении, поэтому на него попадает больше всего солнечного света.

Полнолуние в июне 2021: когда, дата

Полнолуние наступит 24.06.2021 в 21:40. Это 14-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Козерог. Процент освещенности Луны составит 100%. Луна взойдет в 21:21, а зайдет в 04:01.

Особенности полнолуния в июне

В целом полнолуние оказывает сильное влияние на все живое на Земле. У многих людей, в частности, обостряются хронические заболевания и душевные расстройства. Появляется чрезмерная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

Козерог – трудолюбивый и амбициозный знак Зодиака, поэтому в это полнолуние ожидаем рост активности. Может также возникнуть потребность быть полезным обществу. При этом не следует сомневаться в собственных возможностях и стоит верить в собственные ценности.

Полнолуние в данное время года часто называют клубничным. Такое название связано с одноименными ягодами, которые как раз созревают в этот период.

Что можно делать в полнолуние 24 июня

Читайте такжеНазван знак Зодиака среди женщин, который сводит мужчин с умаПолнолуние в июне – хороший день для кардинальной перемены в любой сфере жизни, для занятия чем-то принципиально новым и значимым.

Хорошо в это время решать незавершенные дела и обращаться в государственные структуры – все бюрократические процедуры пройдут легко и без помех.

Удачно в это полнолуние начинать строительство, перепланировку или ремонт дома, заняться повышением профессиональной квалификации, карьерным ростом.

Что нельзя делать в полнолуние 24 июня

В полнолуние надо избегать конфликтов. Астрологи советуют контролировать себя и не поддаваться эмоциям, даже если вас пытаются втянуть в какой-то спор.

Все важные проекты, деловые встречи и начинания лучше отложить на другой период, тем более что полнолуние длится недолго.

Также не стоит подвергать организм чрезмерным физическим нагрузкам, так как он и без того предрасположен к повышению давления.

Полнолуние в июне: что ждет знаки Зодиака 24 июня

Овен: гороскоп на 24 июня 2021 года

В любой деятельности вам придется прилагать значительные усилия, применять нестандартный взгляд и неординарные решения. Зато все хорошо будет складываться в личной жизни.

Телец: гороскоп на 24 июня 2021 года

Не дайте никаким неприятным известиям или гнетущим мыслям нарушить свой внутренний покой! Если все же не удается это сделать, то помочь может прогулка или интересная поездка.

Близнецы: гороскоп на 24 июня 2021 года

Благоприятное время для профессиональной деятельности, деловых предложений. Вероятны деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Также это день любви, новых знакомств и творческой работы.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака с высоким уровнем доходаРак: гороскоп на 24 июня 2021 года

Гнетущие мысли могут не дать вам расслабиться. Проведите ближайшие выходные вне дома, чтобы лучше разобраться в своих чувствах и избавиться от смятения.

Лев: гороскоп на 24 июня 2021 года

Держите удар – для вас начинается период испытаний. Будьте готовы прилагать значительные усилия. Возможны неприятные перемены в личной жизни, но не стоит расстраиваться, так как впереди у вас новые знакомства.

Дева: гороскоп на 24 июня 2021 года

Сделанная в этот день покупка будет удачной. Проведите вечер в кругу семьи или все вместе сходите в гости. Некоторых представителей знака Зодиака ждет романтический поступок или проявление чьих-то чувств.

Весы: гороскоп на 24 июня 2021 года

Любое дело в этот день будет даваться вам легко. Однако избегайте потакания своим слабостям и желания властвовать. Также этот день не лучшее время для выяснения отношений с самыми близкими людьми.

Скорпион: гороскоп на 24 июня 2021 года

Будьте готовы к испытаниям. При этом судьба благосклонна к вам: несмотря на различные осложнения, оказавшись в новой ситуации, вы быстро сориентируетесь и даже можете добиться успеха.

Читайте такжеНазваны пары знаков Зодиака, которые абсолютно несовместимыСтрелец: гороскоп на 24 июня 2021 года

Неудачный день. Все приложенные усилия, вероятно, не дадут ожидаемых результатов. К тому же возможное неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье.

Козерог: гороскоп на 24 июня 2021 года

В этот день удачными будут различные приобретения, накопления имущества, вложения денег. Возможно, необходимо хорошо подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

Водолей: гороскоп на 24 июня 2021 года

Вас ожидает удачный день. Испортить его может легкое недомогание или ссора с родными. Постарайтесь проявить мудрость и любовь, чтобы конфликт не растянулся надолго.

Рыбы: гороскоп на 24 июня 2021 года

Велика вероятность серьезных испытаний, а любая деятельность требует большой концентрации сил. Не будьте слишком доверчивыми, ведь возможны обманы и провокации.

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Автор: Иван Бойко