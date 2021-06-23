Полнолуние в Козероге - это благоприятное время для завершения и перехода на новый уровень.

Полнолуние в Козероге 24 июня в 21:40 по киевскому времени. Луна - Это символ Души - ближайшее к Земле небесное тело, поэтому оказывает огромное влияние на человека. Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития.

Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день Полнолуния значительно усиливаются. Гармоничная взаимосвязь Полнолуния 24 июня с Юпитером в Рыбах, для многих станет поворотной точкой к лучшему. Однако, представители кардинальных знаков Зодиака: Овен, Рак, Весы и Козерог, могут почувствовать напряжение и внешнее сопротивление при выполнении важных дел, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, у которых в июне сбудутся мечтыЛуна в Козероге в статусе изгнания, способствует сдержанности, сводит к минимуму эмоции, активизирует логическое мышление. Полнолуние в Козероге - это благоприятное время для завершения и перехода на новый уровень. Энергия Козерога активизирует потребность в прочной опоре, характеризуется целеустремленностью.

Управитель Полнолуния 24 июня 2021 – Сатурн, движущийся по Водолею, планета ограничений, норм и правил, управляет временем и в астрологии известен как Владыка Кармы, Строгий Учитель. В ближайшие две недели, лучше работать именно над теми целями, которые перед собой поставили давно.

По принципу аналогии, Полнолунию соответствуют энергии Марса, т.е. это огромная сила и ресурсы, максимум активности. Марс движется по знаку Льва, где чувствует себя комфортно, помогает конструктивно направлять свою энергию, способствует эффективной деятельности и максимальному проявлению талантов и способностей.

Полнолуние и ближайшие дни около него, отличное время для проявления лидерских качеств и смелых поступков, о которых давно думали, но никак не решались. Повышение работоспособности в полнолуние, желательно реализовать в физических действиях, энергию важно направить в русло созидания.

Полнолуние в Козероге помогает многим людям определиться в жизни, найти новые возможности, укрепить связи с родными. Но для этого нужно уравновесить внешнее и внутреннее, социальные интересы и личные, ведь напротив Луны в Козероге находится Солнце в Раке (оппозиция Светил – условие наступления Полнолуния).

Знак Зодиака Рак – это семья, из которой мы вышли, а Козерог – должность или ступенька в карьере, на которую мы поднимаемся. Без крепких корней, хорошей семьи, поддержки Рода, как правило, не бывает хорошей карьеры. Структура семьи – простейшая структура. В вопросах построения карьеры и продвижения по служебной лестнице – все намного сложнее, иерархия руководителей включает в себя элемент преемственности. Поэтому темы родителей, дома и работы всегда переплетаются и влияют друг на друга. А в это полнолуние, выходят на первый план.

Управитель знака Рака – Луна, которая в Полнолуние 24 июня находится в Козероге, в знаке своего изгнания. Многие люди столкнутся с необходимостью принимать важные решения, касающиеся дома и семьи. Случаются ситуации, требующие урегулирования отношений с представителями старшего поколения, с родителями. Профессиональные задачи можно решить благополучно, т.к. Луна в Козероге наделяет всех сдержанностью и ответственностью.

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Автор: Иван Бойко